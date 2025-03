Lidl dévoile son premier VTT électrique, voici ses caractéristiques

Lidl sort son VTT électrique Crivit Peak 709, un modèle puissant, équipé d’une batterie imposante et de composants haut de gamme, à un prix défiant toute concurrence.

Lidl se lance sur le marché du VTT électrique avec un modèle qui pourrait bien faire trembler la concurrence. Ils l’ont baptisé Crivit Peak 709. Il renferme des performances solides ainsi qu’un équipement de qualité à un prix attractif. Devriez-vous craquer pour cette nouveauté ? Décryptage.

Un moteur puissant et une autonomie prometteuse

Le VTT électrique de Lidl embarque un moteur pédalier Mivice X700 qui délivre un couple de 100 Nm. C’est plus que les moteurs Bosch Performance Line CX ou Shimano EP8 qui sont pourtant des références dans le domaine. En montée ou sur terrain accidenté, cette puissance supplémentaire devrait fournir un véritable avantage en termes d’accélération et de traction. En revanche, avec ses 3,6 kg, ce moteur est plus lourd que ses concurrents, ce qui pourrait impacter la maniabilité du vélo.

L’autonomie est, par ailleurs, un autre point fort de ce VTT électrique signé Lidl. Grâce à une batterie LG de 709 Wh intégrée dans le cadre, l’entreprise annonce une portée qui va jusqu’à 120 km en mode éco. Par contre, on devrait plutôt tabler sur 40 à 60 km en usage intensif, notamment sur des terrains vallonnés. Le tout se recharge en 5h30 via un chargeur 4A fourni, un délai plutôt raisonnable pour cette capacité.

La fiche technique séduisante du VTT électrique de Lidl

Pour un modèle vendu en hard discount, le Crivit Peak 709 bénéficie d’une belle dotation en équipements. Il se munit par exemple d’une fourche suspendue SR Suntour XCM34 avec un débattement de 120 mm. Elle se montre ainsi idéale pour absorber les chocs sur les sentiers accidentés. D’autre part, un dérailleur Shimano CUES U6000 à 10 vitesses assure la transmission. Voilà un choix judicieux pour un bon compromis entre fiabilité et polyvalence.

Côté freinage, Lidl a doté son VTT électrique de freins à disque hydrauliques Shimano MT200 avec des disques de 200 mm. Ils suffisent pour les randonnées à vélo et les trajets urbains, mais ils pourraient montrer leurs limites en descente sur des parcours plus exigeants. En dernier, on a les pneus Maxxis Rekon, en 27,5 ou 29 pouces selon la taille du cadre. Ils sont compatibles Tubeless et ont une excellente accroche sur différents types de terrains.

Vous aussi, vous aimeriez vous offrir ce nouveau VTT électrique de Lidl ? Vous pourrez l’acheter au prix de 1 699 euros. Il semble effectivement être une excellente affaire, mais on devra attendre les premiers tests pour juger de son comportement sur le terrain.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn