Lidl lance sa nouvelle gamme de vélos électriques pas chers pour 2025

Lidl, le géant de la distribution, vient de dévoiler sa troisième génération de vélos électriques Crivit pour 2025. Les nouveaux modèles, Crivit X.3 et Y.3, se distinguent par des innovations notables. Découvrez leurs principales caractéristiques ainsi que leurs prix.

Des caractéristiques techniques attractives

Lidl a conçu ses vélos électriques Crivit X.3 et Y.3 pour répondre aux besoins variés des cyclistes urbains. Le modèle X.3 présente un cadre fermé, tandis que le Y.3 offre un cadre ouvert. Le second rend donc l’accès plus facile pour le cycliste.

Chaque version est, par ailleurs, disponible en deux configurations. La première est une transmission à courroie. Cette option monovitesse assure une conduite silencieuse et nécessite moins d’entretien. Quant à la deuxième, c’est une transmission Shimano Cues U400 à 9 vitesses qui comprend un dérailleur et une chaîne. Cette version offre une plus grande polyvalence, adaptée aux parcours variés et aux terrains plus exigeants.

Les vélos électriques de Lidl qui sortiront en 2025 possèdent des pneus Schwalbe Big Ben de 27,5 pouces. Ils assurent une bonne adhérence, mais aussi un confort de conduite optimal. Le système de freinage est, quant à lui, confié à des freins à disque hydrauliques Shimano MT200. Ces derniers garantissent alors une sécurité accrue lors des déplacements.

La politique tarifaire des vélos électriques de Lidl

L’enseigne se positionne sur le marché des vélos électriques avec une stratégie de prix agressive. Lidl propose par exemple les Crivit X.3 et Y.3 qui disposent de la transmission à courroie à un tarif de 1 299 euros. En ce qui concerne les versions avec dérailleur Shimano, elles coûtent 1 399 euros. Ces prix attractifs rendent ces vélos électriques accessibles à une large clientèle, sans compromettre la qualité et les performances.

Ces modèles sont, en outre, disponibles depuis le 3 mars 2025 en France. Cette nouvelle gamme de vélos électriques témoigne de l’engagement de Lidl à promouvoir des solutions de mobilité durable et abordable. Les cyclistes urbains qui cherchent un moyen de transport écologique et économique trouveront dans ces véhicules des options répondant à leurs attentes. Découvrez également le VTT électrique signé Lidl.

