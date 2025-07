L’essentiel à connaître sur le vélo de fonction Tandem

La préservation de l’environnement devient une priorité. Les solutions de mobilité évoluent. Le déplacement en bicyclette constitue une alternative aux transports en commun et à la voiture. Parmi ces options, le vélo de fonction Tandem gagne en popularité. Cette foire aux questions élucide les zones d’ombre autour de ce service inédit.

Fondé en 2020 par Arthur Jerphanion et Nicolas Delcourt, Tandem propose un service innovant de location de vélo de fonction pour les entreprises et les collectivités. Le prestataire fournit des bicyclettes traditionnelles, mais également des modèles à assistance électrique. La société s’est fixée comme mission de promouvoir le transport durable et d’améliorer la mobilité urbaine. Les vélos de Tandem France sont conçus pour l’accessibilité et le confort. Chaque monture classique pèse environ une dizaine de kilos. Tandem propose d’ailleurs une large variété de vélos déclinés en différents styles.

Un vélo d’entreprise ou vélo de fonction Tandem est un service proposé par certaines sociétés pour mettre des montures à disposition de leurs employés. Il s’agit généralement d’une location sur le long terme, couverte par des contrats qui peuvent inclure l’entretien, l’assurance, voire parfois même des équipements supplémentaires. Le fonctionnement est simple : le client contracte avec un fournisseur de vélos, qui assure la maintenance et la gestion administrative du parc de vélos. Les employés bénéficient ainsi d’un moyen de transport sûr et pratique pour leurs déplacements domicile-travail.

Ce système encourage la mobilité en entreprise, mais favorise également un mode de vie plus sain. L’accessibilité est renforcée par des infrastructures adaptées telles que des parkings pour vélos et des vestiaires. De plus, certains fournisseurs offrent des solutions de scellement pour assurer la sécurité des deux-roues lorsqu’ils sont garés.

Quels sont les avantages de l’utilisation d’un vélo pour les employés ?

Les avantages de l’utilisation d’un vélo de fonction Tandem sont multiples. Pour commencer, cela contribue au bien-être des salariés grâce à une activité physique régulière. En intégrant le pédalage dans leur routine quotidienne, les employés améliorent leur santé cardiovasculaire et réduisent leur stress. De plus, cela participe à la réduction des trajets en voiture. Par ailleurs, ce moyen de transport propre diminue ainsi l’empreinte carbone de chacun.

D’autre part, les déplacements domicile-travail en vélo sont plus rapides dans les zones urbaines congestionnées. Cela réduit le temps perdu dans les embouteillages et peut même être plus économique. Le déplacement en bicyclette élimine les frais liés à l’essence ou aux tickets de transport public. Enfin, utiliser ce mode de transport sans émission de gaz à effet de serre crée un sentiment de responsabilité environnementale. Cela contribue bien sûr à la démocratisation du vélo en ville.

Mettre en place un programme de vélo dans une entreprise nécessite quelques étapes simples. Tout d’abord, la société locataire doit identifier le prestataire approprié, en l’occurrence, Tandem. Ce fournisseur de service doit être capable de procurer et de maintenir un parc de vélos adapté aux besoins des salariés. Ensuite, l’entreprise doit signer un contrat de location de vélos. Il faut préciser les modalités d’utilisation, les conditions d’entretien et la couverture assurance.

Une fois les vélos disponibles, il est important de communiquer clairement auprès des employés pour expliquer le fonctionnement et les avantages du programme. Des sessions d’information ou des brochures peuvent aider. Il est également recommandé de prévoir des installations spécifiques, comme des parkings sécurisés et des vestiaires, pour encourager les employés à adopter ce mode de transport.

Quels types de vélos peuvent être inclus dans un programme de vélo d’entreprise ?

Les programmes de vélo d’entreprise peuvent inclure plusieurs types de vélos en fonction des besoins des employés. Les modèles classiques sans assistance électrique conviennent parfaitement aux trajets courts et moyennement longs. Pour ceux qui ont besoin d’un coup de pouce, les vélos à assistance électrique ou VAE constituent une excellente option. Ils permettent de parcourir de plus grandes distances sans effort excessif. L’aide au pédalage rend le déplacement domicile-travail encore plus accessible.

Le choix des vélos peut également s’étendre à des tandems. Ces modèles avec deux selles sont idéaux pour les collaborations entre collègues vivant proches l’un de l’autre. Ce type de vélo renforce le lien social et offre une expérience unique de partage. Quelle que soit l’option choisie, l’objectif est de faciliter les déplacements tout en respectant les préférences et contraintes des utilisateurs.

Quelles sont les aides et subventions disponibles pour les entreprises souhaitant investir dans des vélos ?

Plusieurs aides et subventions existent pour encourager les entreprises à financer des vélos d’entreprise. En France, des dispositifs tels que le Forfait Mobilités Durables offrent jusqu’à 500 euros par an et par salarié pour couvrir les frais liés aux déplacements en modes de transport écoresponsables, y compris le vélo de fonction Tandem.

Des subventions locales peuvent aussi être disponibles. Ces aides financières varient selon les régions ou les municipalités. Certaines collectivités proposent des subventions pour l’installation d’infrastructures cyclables comme des parkings à vélos. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre région pour découvrir les possibilités offertes dans votre secteur.

Le vélo de fonction Tandem peut-il être électrique ?

Oui, un vélo d’entreprise Tandem peut tout à fait être électrique. Les VAE connaissent une montée en popularité grâce à leur capacité à rendre les trajets domicile-travail plus confortables, notamment sur de longues distances ou des parcours vallonnés. Le moteur électrique au niveau de la roue arrière permet de réduire les efforts physiques nécessaires. Il rend le concept de vélo de fonction encore plus attractif pour tous, quelle que soit leur condition physique.

L’inclusion de vélos électriques dans un parc d’entreprise nécessite une attention particulière sur la maintenance des batteries et de la motorisation. Les fournisseurs de services clé en main comme Tandem gèrent cet aspect. Ils assurent ainsi une utilisation optimale et durable des vélos électriques.

Le locataire peut-il utiliser son vélo le week-end ou en congé ?

La plupart des contrats de location de vélos de fonction permettent une utilisation privée du vélo en dehors des horaires de travail. Les salariés peuvent donc profiter de leur monture le week-end et pendant les heures de loisir. Cependant, il faut vérifier les termes du contrat signé par l’entreprise pour connaître les éventuelles restrictions.

Emporter le vélo de fonction Tandem sur les lieux de vacances est généralement possible. Cela dit, il faut respecter les consignes de transport et de sécurité fournies par le prestataire. Il est rappelé que toute casse ou perte sous sa responsabilité pourrait entraîner des frais, selon les conditions de la police d’assurance associée.

Que se passe-t-il en cas de vol ou de casse ?

En cas de vol ou de casse, la première étape consiste à déclarer l’incident immédiatement auprès du fournisseur et de l’employeur. La plupart des vélos de fonction sont couverts par des polices d’assurance incluant le vol et les dommages accidentels. Le prestataire prendra alors en charge les démarches administratives nécessaires pour le remboursement ou la réparation du vélo.

Il est aussi recommandé de porter plainte auprès des autorités en cas de vol, afin de compléter le dossier d’assurance. Pour réduire les risques, il est conseillé de recourir à des cadenas certifiés et de stationner la bicyclette dans des endroits sécurisés. En France, environ 320 000 vélos sont volés chaque année, soit 1076 vols par jour. Malheureusement, seulement 100 000 d’entre eux sont retrouvés. Approximativement 50 % des cyclistes ont déjà été victimes de vol. Les grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon et Toulouse sont les plus touchées. Elles totalisent 44 % des vols.

Que se passe-t-il lors du départ d’un salarié ?

Lorsqu’un salarié quitte son emploi, il est impératif de retourner le vélo à l’entreprise si celui-ci est loué. Les modalités de retour doivent être précisées dans le contrat. Certains employeurs offrent la possibilité de racheter le vélo à un tarif préférentiel lors de la cessation du contrat. Cela offre ainsi une opportunité intéressante aux salariés qui souhaitent conserver leur moyen de transport.

Si le dispositif ne prévoit pas de reprise par le salarié, l’entreprise récupérera le vélo pour le réaffecter à un nouvel utilisateur. Ce processus permet de maximiser l’utilisation des ressources et de réduire le gaspillage. Il faut suivre toutes les procédures indiquées pour éviter tout désagrément à la fin de la collaboration, comme des frais supplémentaires ou des retards dans le traitement administratif.

Peut-on acheter des accessoires supplémentaires pour le vélo de fonction ?

Oui, il est généralement possible d’acheter des accessoires supplémentaires pour personnaliser le vélo de fonction. Les possibilités vont des paniers et porte-bagages aux sièges pour enfants et systèmes d’éclairage. Vous pouvez également envisager des garde-boue pour les jours de pluie, des antivols supplémentaires pour renforcer la sécurité, ou même des kits de réparation pour les petits incidents de route.

Toutefois, il est recommandé de vérifier auprès du fournisseur ou de l’employeur si ces ajouts conservent la garantie ou impactent l’assurance. En prenant ces précautions, vous assurez la pérennité de votre vélo de fonction tout en profitant d’une expérience de conduite optimisée et sécurisée.

Qui d’autres propose le vélo de fonction en déhors de Tandem ?

Outre Tandem France, plusieurs entreprises proposent des vélos de fonction en France. Parmi elles, Azfalte se distingue avec ses solutions personnalisées et son suivi complet. Bee.Cycle offre des vélos de fonction, partagés ou d’entreprise, en location longue durée ou à l’achat. Bocyclo, spécialisé dans les vélos de fonction français, met l’accent sur le bien-être et la remise en forme des collaborateurs.

Zenride fournit des flottes de vélos électriques aux couleurs de l’entreprise pour les salariés, tandis que Starbolt propose des flottes de vélos électriques avec un seul modèle disponible, également aux couleurs de l’entreprise. Ces entreprises répondent aux besoins de mobilité durable des entreprises et de leurs employés. Elles offrent une alternative écologique aux déplacements traditionnels.

