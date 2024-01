Comment s’est déroulée la fin de Saltburn, la série inédite sur Prime Video avec la participation des meilleurs acteurs du moment ?

La fin choquante de Saltburn révèle les véritables intentions qui se cachent derrière l’obsession d’Oliver Quick pour Felix Catton et le luxueux domaine de Saltburn. Cette deuxième réalisation d’Emerald Fennell, qui s’est fait connaître avec son film Promising Young Woman en 2020, continue de laisser couler de l’encre.

Bien que l’œuvre présente un certain nombre de similitudes avec le classique d’Anthony Minghella, il demeure toutefois moderne et intriguant. Alors, sans plus attendre, voici les évènements qui ont marqué l’esprit lors de la finale de Saltburn !

Saltburn, lorsque les mensonges sont parfaitement élaborés ou presque

La fin de la série Saltburn révèle un tissu de mensonges élaboré par Oliver Quick et dévoile les couches tortueuses de son obsession pour Felix. Oliver, après avoir réussi à entrer dans le manoir de Saltburn, a tout fait pour s’assurer que Felix ne le quitterait jamais, en s’ingéniant à séduire qui il voulait.

Cependant, lorsque les choses ont mal tourné et que Felix a voulu qu’il parte, Oliver n’a pas hésité à le tuer en l’empoisonnant. Il s’est également pris à Venetia, en la poussant verbalement à la dépression. Oliver lui a suggéré le suicide en laissant une paire de lames près de sa baignoire.

La série met en lumière les sombres machinations d’Oliver, son obsession pour Felix, et les conséquences tragiques de ses actes. De quoi mettre en lumière l’impact dévastateur de l’obsession d’Oliver pour Felix.

Qu’est-ce qui est arrivé à Oliver Quick à la fin de Saltburn ?

À la fin de Saltburn, Oliver Quick parvient à s’imposer en maître sur l’immense propriété de Saltburn. Il a séduit et éliminé un à un les anciens propriétaires, triomphant ainsi et vivant sa victoire quasi totale.

La scène finale le montre dansant complètement nu sur le titre « Murder on the Dancefloor » de Sophie Ellis-Bextor, symbolisant sa domination et sa victoire. Cette scène est saisissante et impressionnante, mettant en valeur la vulnérabilité du personnage, mais aussi la prouesse technique de la caméra. Une comédie noire à vous glacer le sang sur Prime Video !