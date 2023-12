5 acteurs pour remplacer Jonathan Majors comme Kang chez Marvel

Qui pourra remplacer Jonathan Majors dans le rôle de Kang des studios Marvels ? Voici des noms qui pourront incarner ce super vilain !

Après sa condamnation pour abus et harcèlement, Jonathan Majors connu pour son rôle de Kang s’est fait viré des studios Marvel. La décision ne s’est pas fait attendre d’autant plus que la maison de production est au cœur de nombreuses tourmentes, surtout en ce qui concernent Multiverse Saga et Big Bad. Alors, pour éviter de se retrouver dans le même dilemme, les studios Marvel vont passer au crible l’acteur qui jouera Kang le Conquérant. Toutefois, cinq noms risqueraient de faire passer un mauvais quart d’heure aux Avengers !

John David Washington

La réputation de John David Washington n’est plus à faire, d’autant plus que Marvel a tendance à choisir des acteurs notables pour jouer dans ses films. Il faut donc croire qu’après avoir fait ses preuves dans NoirKkKlansman ou des superproductions telles que Principe et Le créateur, Washington sera un choix par excellence pour reprendre le rôle de Kang après Jonathan Majors chez Marvel !

Gugu Mbatha-Raw

Et si Kang était une femme, Gugu Mbatha-Raw serait l’actrice parfaite pour lui donner vie ! Elle sera une excellente variante de Kang, d’autant plus qu’elle a développée des liens assez étroits avec lui dans Loki saison 2. C’est donc une excellente variante à laquelle les fans peuvent s’attendre dans l’univers MCU. Peut-être la petite chose manquante qui donnera un nouveau souffle à ce prisme. D’autant plus que Mbatha-Raw a déjà fait ses preuves dans la série Disney Plus.

Yahya Abdul-Mateen II

Il a la trentaine et il a été un méchant dans Aquaman. C’est donc une évidence si Yahya Abdul-Mateen II remplacera Jonathan Majors pour jouer Kang dans la suite de la série Marvel ! En effet, avec un avenir incertain après la fin du DCEU, il faut croire que ce nouveau rôle de Kang qui profile à l’horizon lui permettra de mettre en avant ses talents d’acteurs. Le choix final ne reviendra qu’à Marvel, mais les fans de l’acteur espèrent qu’il aura le rôle…

Aldis Hodge

Bien qu’il n’ait été relégué qu’en second rôle dans les films qu’il a interprété, Aldis Hodge semble avoir l’étoffe pour incarner Kang, le méchant vengeur. L’acteur a déjà prêté son nom dans des titres notables Une nuit à Miami ou encore Effet de levier. Hodge pourrait parfaitement sauver la mise avec ce séisme qui vient d’ébranler Marvel. Il pourrait être ce méchant au cœur doux qui pourra regagner la confiance des fans en représentant Kang le Conquérant, le super vilain du multivers.

LaKeith Stanfield

Il faut croire que LaKeith Stanfield épouse parfaitement le rôle de Kang de chez Marvel pour remplacer Jonathan Kang. Il n’aura aucun mal à donner vie à ce personnage d’autant plus qu’il a ce petit plus magnétique que le public attend. Stanfield a déjà fait ses preuves en subjuguant l’audience en jouant dans Atlanta de Donald Glover. Il a également joué dans d’autres films genre comédie Désolé de vous déranger mais le retrouver dans le rôle d’un super vilain sera intéressant !