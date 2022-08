Comment l’IA peut-elle améliorer la résolution d’une image ?

L’intelligence artificielle facilite la tâche des créateurs de contenu à plusieurs égards, notamment en augmentant la résolution d’une image. Découvrez comment cette technologie contribue à améliorer la qualité des photos.

L’édition d’images peut être une tâche fastidieuse. En effet, il est parfois difficile d’obtenir une photo nette et précise. Cela est d’autant plus vrai si la photo est trop petite et qu’elle doit être agrandie. Heureusement, certains outils basés sur l’IA permettent d’augmenter la résolution de l’image. Continuez votre lecture et découvrez comment cette technologie facilite cette tâche.

L’upscaling répond aux exigences de qualité d’image

L’upscaling d’images par IA consiste à utiliser des algorithmes d’intelligence artificielle pour améliorer la résolution d’une image. Cela peut se faire en augmentant le nombre de pixels de l’image ou en améliorant la qualité des pixels existants.

Le processus peut être réalisé par plusieurs méthodes différentes. La pratique la plus courante consiste à utiliser un réseau neuronal artificiel, un algorithme conçu pour simuler le fonctionnement du cerveau humain.

Un logiciel d’upscaling d’images IA peut fournir des résultats plus précis que les éditeurs de photos manuels, car il peut améliorer la résolution de votre image jusqu’à 4 fois. En effet, le logiciel peut sélectionner et appliquer automatiquement les meilleurs algorithmes pour cette tâche. Cela signifie que vous obtiendrez de meilleurs résultats en moins de temps.

Un upscaling peut accélérer le processus d’édition en automatisant de nombreuses tâches habituellement effectuées manuellement, comme l’équilibrage de la netteté, la correction de la douceur des couleurs de la photo ou le réglage de la résolution.

Ainsi, pour obtenir des images de haute qualité, il vaut mieux se tourner vers un outil de résolution AI comme fr.depositphotos.com. En formant un réseau de neurones sur un ensemble de données d’images de haute qualité, elle peut reconnaître les motifs qui composent une image claire et nette.

Redonner vie à de vieilles photos grâce à l’IA

Qui d’entre nous n’a jamais éprouvé le désir profond de ramener les vieilles photos à leur qualité d’origine pour revivre des vieux souvenirs. Cependant, la restauration manuelle de vieilles photos est généralement laborieuse et longue. En outre, la plupart des utilisateurs ne peuvent pas se permettre ces services coûteux.

Avec l’émergence du deep learning, les images de faible qualité peuvent être restaurées. Pour y parvenir, il faut exploiter la capacité de représentation des réseaux de neurones convolutifs. Autrement dit, il faut apprendre la cartographie d’une tâche spécifique à partir d’une grande quantité d’images synthétiques.

Des chercheurs ont proposé une technique pour automatiser ce processus de restauration, qui fait redonner vie à de vieilles images avec une bonne résolution grâce à l’IA. Une nouvelle technique de conversion de domaines en triples est proposée. Cette technique est basée sur des photos réelles et des paires d’images synthétiques massives. Elle restaure les photos sous une forme moderne, comme si elles avaient été prises par le meilleur appareil photo.

À la différence de la simple cascade d’opérateurs de traitement multiples, cette solution est spécifique aux photos anciennes et permet d’obtenir de bien meilleurs résultats.

La quantité de données visuelles recueillies dans le monde est époustouflante. Cependant, toutes les images ne sont pas capturées par des appareils photo haut de gamme, et elles présentent très souvent des imperfections. Grâce à l’upscaling, un concept basé sur l’IA, il est possible d’augmenter la résolution de l’image.

Un autre technique consiste à restaurer d’anciennes photographies grâce à un nouveau réseau de traduction de domaine triplet. Ce dernier exploite à la fois des photographies réelles et des paires d’images synthétiques massives.