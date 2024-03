Guide pour connecter votre aspirateur robot IKOHS à l’application

Les modèles IKOHS se distinguent par leurs capacités avancées accessibles via une application dédiée. Ce tutoriel vous donne toutes les informations pour connecter votre aspirateur robot IKOHS à cette application.

Étape 1 – Préparer votre aspirateur robot

Tout d'abord, assurez-vous que votre aspirateur robot est complètement chargé. Raccordez la source électrique à la base de recharge et placez l'appareil sur celle-ci. La plupart des modèles indiquent l'état de charge par une LED ou sur leur écran intégré.

Il est également important de vérifier que la batterie est bien insérée et fonctionnelle. Cela peut être fait en soulevant simplement le capot de l'appareil et en jetant un coup d'œil à l'intérieur.

Les aspirateurs robots IKOHS fonctionnent avec une connexion WiFi 2,4 GHz. Il est donc essentiel que votre routeur et votre smartphone soient compatibles avec cette fréquence. Avant de commencer, assurez-vous que votre téléphone portable est connecté au réseau WiFi 2,4 GHz de votre domicile.

Étape 2 – Installer et configurer l'application

Pour connecter votre aspirateur robot à l'application, vous devez d'abord la télécharger sur votre smartphone. L'application est généralement disponible sur Google Play Store pour les utilisateurs Android et sur l'App Store pour ceux qui utilisent un iPhone.

Créer un compte utilisateur

Après avoir installé l'application, créez un compte utilisateur en suivant les instructions à l'écran. Vous devrez fournir une adresse e-mail valide et choisir un mot de passe. Une fois que vous avez créé votre compte, connectez-vous à l'application.

Ajouter votre aspirateur robot

Dans le menu principal de l'application, cliquez sur l'icône « + » pour ajouter un nouvel appareil. Sélectionnez « Aspirateur Robot » dans la liste des appareils disponibles et suivez les instructions pour le configurer. Vous devrez entrer le numéro de série ou le code QR de votre aspirateur robot, qui se trouve généralement sous l'appareil ou sur la documentation fournie avec celui-ci.

Étape 3 – Connecter l'aspirateur robot au WiFi

Maintenant que vous avez ajouté votre aspirateur robot à l'application, il est temps de le connecter à votre réseau WiFi. Assurez-vous que votre téléphone portable est toujours connecté au réseau 2,4 GHz.

Activer le mode de connexion WiFi

Sur votre aspirateur robot, appuyez et maintenez enfoncés les boutons « Home » (Maison) et « Spot » (Nettoyage localisé) jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que les témoins lumineux commencent à clignoter rapidement. Cela signifie que l'appareil est en mode de connexion WiFi.

Se connecter au réseau de l'aspirateur robot

Sur votre smartphone, ouvrez les paramètres WiFi et recherchez le réseau généré par votre aspirateur robot. Il devrait apparaître sous la forme « IKOHS_Vacuum_XXXX« . Connectez-vous à ce réseau en entrant le mot de passe indiqué dans l'application, généralement « 12345678 » par défaut.

Attention : pendant cette étape, votre téléphone se déconnectera temporairement de votre réseau WiFi habituel pour se connecter à celui du robot. Vous pouvez rencontrer des problèmes si vous recevez un appel ou une notification durant cette phase.

Connecter l'application à votre réseau WiFi

Revenez dans l'application IKOHS et sélectionnez le réseau WiFi 2,4 GHz que vous souhaitez utiliser pour connecter votre aspirateur robot. Entrez le mot de passe de votre réseau domestique et attendez que l'application établisse la connexion entre l'appareil et votre routeur.

Si tout se passe bien, vous verrez un message de confirmation sur l'écran, et l'aspirateur robot sera désormais connecté à votre réseau WiFi et prêt à être contrôlé via l'application.

Étape 4 – Profiter pleinement de votre aspirateur robot connecté

Une fois que votre aspirateur robot est connecté à l'application, vous pouvez commencer à utiliser toutes les fonctionnalités offertes. Parmi elles :

Le programmation des heures de nettoyage

L'application permet de programmer facilement les heures auxquelles votre aspirateur robot doit se mettre en marche et nettoyer votre maison.

Le suivi du nettoyage en temps réel

Via l'application, vous pouvez suivre en direct le parcours effectué par votre aspirateur robot pendant ses sessions de nettoyage et vérifier qu'il couvre bien toute la surface souhaitée. Notez bien que grâce à sa connexion internet, votre aspirateur robot peut recevoir des mises à jour de firmware pour améliorer ses performances et inclure de nouvelles fonctionnalités.

En suivant ces étapes simples, vous pourrez connecter votre aspirateur robot IKOHS à l'application dédiée et profiter pleinement de toutes les fonctionnalités offertes par cet appareil intelligent et pratique. Alors, n'attendez plus et donnez un coup de pouce à vos tâches ménagères avec un aspirateur robot connecté !