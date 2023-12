[BON PLAN] – Optimisez vos communications avec le Gigaset A695 Trio

Transformez votre expérience téléphonique avec le Gigaset A695 Trio, un téléphone fixe sans fil doté de fonctionnalités avancées, disponible au prix irrésistible de 65,99 euros au lieu de 74,99 euros, TVA incluse. Profitez de la qualité allemande avec cet appareil conçu et fabriqué pour répondre à vos besoins de communication modernes.

Fonctionnalités avancées pour une communication optimale

Conversations agréables et filtrage des appels indésirables

Grâce à la fonction mains-libres et au son haute définition, vos conversations atteindront un nouveau niveau de clarté et de confort. Le blocage d’appels intégré permet d’ailleurs de filtrer jusqu’à 32 numéros indésirables. Cela offre une tranquillité d’esprit accrue.

Design élégant et fonctionnel

Les trois combinés du Gigaset A695 Trio garantissent une accessibilité maximale à votre téléphone, tandis que le grand écran rétroéclairé assure une lisibilité optimale. Avec un répertoire pouvant contenir jusqu’à 100 contacts, organisez vos contacts en toute simplicité.

Facilité de paiement

Bénéficiez d’une réduction de 12% et payez en toute facilité en 4 fois, soit 75 euros par versement. Donnez une nouvelle dimension à vos conversations téléphoniques avec le Gigaset A695 Trio. Améliorez votre expérience téléphonique au quotidien !

Les raison d’opter pour un téléphone fixe sans fil

Expérience de communication sans limite

Investir dans un pack de téléphones fixes sans fil offre une liberté inégalée pour rester connecté. Grâce à la portabilité des combinés, vous pouvez répondre aux appels depuis n’importe quel endroit de votre domicile, sans être restreint par des câbles. Cette mobilité améliore la flexibilité de vos communications au quotidien. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour une petite démonstration :

Fonctionnalités avancées pour une communication efficace

Les packs de téléphones fixes sans fil sont équipés de fonctionnalités avancées, telles que des répertoires étendus et des écrans rétroéclairés pour une lisibilité optimale. En plus d’offrir une expérience sans contrainte, ces packs garantissent des conversations claires et une gestion pratique des appels, enrichissant ainsi votre expérience de communication.