Fin des garanties pour l’Apple Watch et l’iPhone : voici ce que vous devez savoir concernant les fissures capillaires !

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de l'Apple Watch et de l'iPhone. Apple a récemment mis à jour ses politiques de garantie, et les fans de la marque à la grosse pomme doivent prendre en compte une nouvelle réalité : les fissures capillaires ne sont plus couvertes ! Cette décision a provoqué une vague de réactions parmi les consommateurs. Afin d'éviter les mauvaises surprises, voici tout ce que vous devez savoir sur ces changements au niveau de la garantie chez Apple.

Fin de la garantie pour les fissures capillaires chez Apple : qu'est-ce que cela signifie ?

Pour mieux comprendre les politiques de garantie d'Apple concernant les fissures capillaires, il est important de savoir de quoi il retourne. En effet, les fissures capillaires sont ces fines fissures qui apparaissent souvent sur la surface des appareils électriques. Cela est souvent dû à une pression ou un choc mineur.

Ces fissures sont souvent difficilement visibles à l'œil nu et peuvent sembler bénignes. Toutefois, elles peuvent affecter l'intégrité structurelle de l'appareil. Alors, si les fissures capillaires présentent un danger aux appareils d'Apple, pourquoi l'enseigne a mis fin à sa politique de garantie ?

Les raisons qui se cachent derrière ce changement de la politique de garantie pour les écrans fissurés ?

Il y a quelques années, Apple offrait des réparations ou des remplacements gratuits pour les appareils présentant des fissures capillaires, considérant cela comme un défaut de fabrication. Cependant, avec la récente mise à jour de leur politique de garantie, ce problème n'est plus couvert. Apple n'a pas donné d'explication détaillée pour cette mise à jour, mais plusieurs raisons peuvent être envisagées.

Il faut croire que l'enseigne veut réduire les coûts liés à ce genre de dégâts mais aussi de prévenir les abus de la part de certains utilisateurs. Entre temps, Apple a estimé que les améliorations dans la fabrication réduisent suffisamment le risque de fissures au niveau de l'écran, justifiant ainsi la suppression de cette couverture.

Quels sont les impacts de cette décision pour les utilisateurs, les principaux concernés ?

Désormais, si votre iPhone ou Apple Watch présente des fissures capillaires, vous ne bénéficierez plus de garanties. Vous devrez payer les frais de réparation ou de remplacement. Les coûts peuvent varier considérablement selon le modèle et l'étendue des dommages.

Si vous pensez également à une revente, sachez que les appareils présentant des fissures capillaires pourraient voir leur valeur de revente diminuer. Les acheteurs potentiels peuvent être réticents à acheter des appareils endommagés, même si les fissures sont mineures.

Du coup, si votre iPhone ou votre Apple Watch ne présente aucune fissure capillaire, pensez aux options de protection. Vous pouvez par exemple opter pour des coques et des protecteurs d'écran de haute qualité pour réduire les risques de fissures. Pensez également à souscrire à AppleCare +.

En effet, cette couverture vous permet de bénéficier d'une garantie de 2 à 3 ans de plus que la garantie standard sans oublier le service de remplacement express en cas de perte ou de vol. Vous pouvez également jouir du service de réparation avec des pièces d'origine Apple. Une garantie de plus pour avoir l'esprit tranquille même en cas de fissures capillaires !

