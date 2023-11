Fortnite : Veno et Merstach rejoignent Monaco eSports

Monaco eSports vient d’annoncer la signature de deux joueurs connus de Fortnite : Veno et Merstach. Le copropriétaire de Monaco eSports, Louis Ducruet, a déclaré que l’équipe était fière d’accueillir ces deux joueurs en son sein.

Il a rajouté : « Leur talent, leur dévouement et leur passion pour le jeu correspondent parfaitement à notre philosophie et à nos ambitions.» Monaco eSports est convaincu que cette signature mènera à de nombreuses victoires au niveau international. En effet, ces nouvelles acquisitions font de Monaco le numéro 1 mondial dans la compétition de Fortnite. Nous faisons le point sur le sujet.

Le domaine de l’eSport en 2023

L’eSport est apparu dans les années 1970 aux États-Unis. Il s’agit d’une pratique compétitive de jeux vidéo au cours de laquelle les joueurs s’affrontent en ligne ou en présentiel. Cette niche du gaming s’est professionnalisée grâce aux différents tournois avec classement dans le cadre d’une activité salariée. Le sponsoring y a joué un rôle fondamental. CyberGhost révèle que les joueurs d’eSport et les athlètes sportifs professionnels sont désormais traités au même pied d’égalité. Ils reçoivent des prix comparables et signent des contrats avec des équipes.

L’eSport concerne une multitude de jeux, notamment les plus connus comme FIFA, Call of Duty, StarCraft, Dota, League of Legends ou encore Fortnite. Les compétitions sont nombreuses, notamment la World Cup de Fortnite attendue de pied ferme par les joueurs pour cette année 2023. C’est notamment en vue de cet événement qui se tiendra à Copenhague le 13 octobre 2023 que Monaco eSports a mis en place les signatures avec Veno et Merstach.

Zoom sur les profils de Veno et Merstach

Veno et Merstach sont des joueurs connus de la scène Fortnite. Ils forment un duo redoutable pour renforcer une équipe de Monaco déjà performante. En plus de ses joueurs, cette dernière peut compter sur ses coachs qui ont pour seul objectif d’établir une suprématie lors des compétitions Fortnite à venir. D’ailleurs, Fortnite relate régulièrement l’actualité des compétitions.

Veno est considéré comme le joueur de Fortnite le plus talentueux. Il est à l’origine de nombreuses victoires lors de tournois divers, notamment le dernier Fortnite Champion Series Major 2 : Chapitre 4. Verno se démarque par son expérience, son gameplay agile, ainsi que ses solides compétences mécaniques et tactiques. Merstach est invincible au tir. Il possède un style de jeu agressif qui lui permet d’abattre ses adversaires sans aucune pitié. Merstach est particulièrement craint dans la scène Fortnite.

Le Club Monaco eSports en bref

Le Club Monaco eSports est soutenu par la famille princière et le gouvernement depuis sa création en 2014. Il promeut et développe l’eSport monégasque en vue d’atteindre un statut international, tant en termes de titres remportés que d’accueil d’événements mondiaux ou encore de formation de talents. En effet, grâce à ses infrastructures dédiées et avec l’encadrement de la Fédération Internationale d’eSports, ainsi que la Fédération eSports de Monaco, il a pu accueillir des événements d’envergure nationale et internationale comme les League of Legends Finals 2020 et 2021, SimRacing World Cup 2022 ou encore Monaco Gaming Show 2020 et 2021. Et aujourd’hui, Monaco eSports possède la meilleure équipe Fortnite du monde.

Les joueurs de Fortnite qui ne cessent de grandir en nombre attendent les résultats du duo Veno-Merstach avec impatience. Sachez qu’Epic Games revendique aujourd’hui plus de 500 millions d’adeptes du célèbre jeu de tir. En plus, selon Le Monde, Fortnite est récemment devenu une discipline e-sportive officielle aux Jeux olympiques.