The Crown saison 6 partie 2 : la fin ultime de la série phare de Netflix expliquée

Découvrez la fin de la partie 2 de la saison 6 de The Crown sur Netflix et toutes les intrigues qui tournaient autour de la série tout au long de cette saison !

Après une saison qui nous a tenus en haleine, la partie 2 de la saison 6 de The Crown est maintenant diffusée sur Netflix. La série tire sa révérence 7 ans après avoir bercé le public. Il faut croire que cette dernière saison semble être à la hauteur de toutes les attentes. Essayons de décrypter la fin cette deuxième partie tout en plongeant au cœur de la série.

Disclaimer : cet article contient des spoils pour ceux qui n’ont pas encore vu la fin de The Crown saison 6 partie 2 !

La fin de la saison 6 partie 2 qui se recentre sur la reine Elisabeth

Après les quatre saisons qui ont été dominées par l’histoire dramatique de la Princesse Diana, la fin de la saison 6 partie 2 revient à l’essence même de la série. Celle-ci se recentre davantage sur la reine Elisabeth 2 et son histoire.

Lorsqu’Elisabeth se résout à faire appel à Tony Blair…

L’histoire se déroule en 1999, lorsque Tony Blair occupe le poste de Premier ministre et jouit d’une cote de popularité qui rendrait jaloux n’importe quel politicien. Tout commence avec ce cauchemar que la reine a fait où elle voit Tony Blair couronné roi.

Alors qu’elle est tiraillée entre les problèmes de sa famille et sa patrie, elle a décidé de demander l’aide de son Premier ministre. L’objectif est de redorer l’image de la monarchie, devenue de plus en plus impopulaire aux yeux des Britanniques depuis la mort de Lady Diana.

Bien qu’il fût mal à l’aise dans cette mission, le Premier ministre a mis au point des réformes qui ébranlaient la monarchie. Le but était de regagner petit à petit la popularité longtemps perdue. Parmi cela, la liberté d’épouser des catholiques pour les membres de la famille royale était la plus importante. Vienne s’ajouter à cela la réduction du nombre de leur personnel. Une décision offensante pour Elisabeth, la gardienne de la monarchie !

Des amours ont fait vaciller les traditions sans ébranler la monarchie

Cette fin nous laisse entrevoir également le désaccord entre William et Harry, bien qu’il ne soit pas assez développé. L’histoire se poursuivra jusqu’à l’introduction de Meghan Markle, l’actrice américaine et roturière. Cette dernière fut introduite de manière sismique dans la famille royale. Cependant, Peter Morgan a décidé de travailler un peu plus sur la relation entre le prince William et Kate Middleton. Il a décidé de lui octroyer un épisode exclusif dans cette partie 2. S’ajoute à cela, le mariage du prince Charles et de Camilla Parker-Bowles après plusieurs décennies de fiançailles.

Si vous êtes plutôt conservateur, vous allez sûrement adorer la fin de la saison 6 partie 2 de The Crown. En effet, la série revient sur ces thèmes beaucoup moins glamour aux yeux du public. Le mot de la fin tournera autour de la matriarche. C’est elle qui a permis à la série de voir le jour et continuera de demeurer à sa fin.

La série n’ait pas pu saisir à l’écran le décès de la reine, mais la fin est beaucoup moins triste. Toutefois, le public peut entrevoir que la fin de la vie d’Elisabeth plane naturellement à la fin de la série. Une fin qui permet de décrire le premier demi-siècle de son règne.