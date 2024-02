La fin des consoles Xbox ? Ce qui se cache derrière la rumeur folle qui secoue le web

Est-ce que Microsoft va réellement mettre fin aux consoles Xbox ? Découvrez ce qui se cache derrière cette rumeur qui enflamme la toile !

Selon un article récent, Microsoft envisage de lancer certains jeux Xbox sur des consoles concurrentes telles que la PlayStation 5 de Sony et la Nintendo Switch. Cette décision vise à élargir la portée des jeux Xbox et à générer plus de revenus. Les jeux Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Starfield et Indiana Jones seront parmi les titres qui pourraient être disponibles sur ces autres plateformes. Cette stratégie représente un changement majeur pour Microsoft. En effet, l’enseigne cherche à stimuler les ventes de sa console Xbox tout en augmentant le nombre de ses abonnés au Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass, le cheval de Troie de Microsoft ?

Le Xbox Game Pass est un service d’abonnement de jeux vidéo proposé par Microsoft depuis 2017. Il permet aux abonnés d’accéder à une bibliothèque de jeux Xbox sur différentes plateformes dont la Xbox One, le PC et les appareils mobiles. Le service a connu une croissance significative au cours des dernières années, mais récemment sa croissance a connu un ralenti. Cette baisse a incité Microsoft à explorer d’autres moyens pour stimuler les abonnements ainsi que son chiffre d’affaires.

Fin des consoles Xbox ou acquisition d’Activision Blizzard ?

L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars a également joué un rôle dans cette décision. Microsoft espère que les jeux populaires d’Activision Blizzard, tels que Call of Duty, pourront attirer de nouveaux abonnés au Xbox Game Pass. De plus, Microsoft prévoit de lancer un nouveau magasin de jeux mobiles Xbox. L’objectif étant de concurrencer Apple et Google sur le marché des applications mobiles.

Cependant, cette stratégie comporte également des risques. Lancer des jeux Xbox sur des consoles concurrentes pourrait diluer l’exclusivité de la marque Xbox et réduire l’incitation pour les joueurs à acheter une console Xbox. De plus, Microsoft devra s’assurer que les jeux fonctionnent correctement sur les différentes plateformes et répondent aux attentes des joueurs. Quoi qu’il en soit, nous n’allons pas faire face à la fin des consoles Xbox, ce qui est une bonne nouvelle pour tous les gamers !