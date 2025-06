Fan de LEGO et de voitures ? Voici les plus beaux sets de 2025 !

Si vous êtes un fan de voitures, de SF ou de moto, voici les boîtes de LEGO qui feront certainement votre bonheur !

En 2025, LEGO continue de séduire les passionnés de voitures avec des sets impressionnants. Que vous aimiez les supercars, la science-fiction ou alors la conquête spatiale, vous trouverez une boîte qui fera rêver. Voici donc notre sélection des plus beaux modèles LEGO de l’année à ne pas rater.

10. Le véhicule d’exploration lunaire NASA Apollo LRV

Pour les amateurs d’espace, ce rover lunaire est une petite merveille. Bien que ce ne soit pas une voiture terrestre, ce LEGO reste un véhicule à part entière, bourré d’ingéniosité. Il s’inspire en fait des missions Apollo 15 à 17. Ce set comprend direction, suspension et outils pour simuler la récolte d’échantillons lunaires.

9. LEGO Bumblebee, d’une voiture Coccinelle en robot culte

Le set Bumblebee se présente dans un format compact et accessible. Ce LEGO transforme une voiture culte en robot articulé avec une belle fluidité. Il passe donc aisément de la célèbre Coccinelle jaune au robot. C’est le compagnon idéal d’Optimus Prime, autre robot de la saga Transformers, pour une étagère pleine de style.

8. LEGO Batman, retour flamboyant de la Batmobile rétro

Avis aux nostalgiques : la Batmobile d’Adam West est de retour en version LEGO. Cette voiture LEGO vintage est un clin d’œil réussi aux fans de l’univers Batman classique. Ce set brille par son look rétro, ses couleurs vives et même le Bat-ordinateur caché dans le coffre. C’est une lettre d’amour à la série kitsch des années 60. Holy collector, Batman !

7. Le set Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line

Ce 4×4 tout-terrain en impose avec ses accessoires réalistes : échelle, roue de secours, galerie de toit… Ce set LEGO s’adresse clairement aux amateurs de voiture tout-terrain à l’allure musclée. Il cache aussi un moteur 6 cylindres et deux blocages de différentiel. C’est le compagnon rêvé pour toutes vos expéditions imaginaires.

6. BMW M 1000 RR, une moto LEGO qui séduit les fans de voiture

Cette moto LEGO à l’échelle 1:5 est une vraie bête de collection. Même si ce n’est pas une voiture, ce set LEGO impressionne par son niveau de détail mécanique. Cette moto se base sur la version la plus sportive de BMW. Elle affiche fièrement ses couleurs racing et ses détails techniques bluffants comme la suspension, la chaîne ou la boîte à 3 vitesses. C’est en fait le plus grand set de moto chez LEGO, un must pour les fans de deux-roues.

5. LEGO Optimus Prime, le robot culte transformable

Ce set inspiré des films Transformers fait un double carton : il est à la fois un camion très convaincant et un robot transformable. Un mélange inattendu entre robot, LEGO et design de voiture vintage qui fonctionne à merveille. Optimus Prime peut en outre passer d’une forme à l’autre sans se casser, un exploit pour un set LEGO. Un incontournable pour les fans de Transformers et les nostalgiques des années 80.

4. Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole, icône des années 80

La Countach, c’est le fantasme automobile des années 80. Les fans de voiture seront certainement comblés par cette interprétation LEGO d’un modèle mythique. Ce modèle LEGO recrée à merveille son look emblématique avec ses portes en ciseaux et son intérieur rouge détaillé. Citons également son énorme aileron arrière. C’est une construction aussi élégante que nostalgique, fidèle à l’esprit Lamborghini.

3. Back to the Future, une voiture LEGO pour voyager dans le temps

Retour Vers le Futur n’a jamais été aussi bien modélisé. La DeLorean est sans doute la voiture LEGO la plus emblématique issue du cinéma. Grâce à elle, recréez les trois versions mythiques du film, y compris celle qui vole et celle du Far West. Les détails sont soignés, du convecteur temporel aux roues blanches rétro.

2. Ferrari Daytona SP3, précision et élégance l’italienne

La Daytona SP3, c’est l’élégance à l’italienne, mais en version LEGO. Ce set LEGO Technic allie la passion de la voiture sportive au plaisir minutieux du montage LEGO. Portières papillon, design affûté et peinture rouge iconique… Tout y est pour une expérience de montage digne d’une supercar. Un set aussi technique qu’artistique, réservé aux vrais passionnés.

1. McLaren P1, le LEGO ultime pour les fans de voitures

Avec près de 4 000 pièces, ce monstre est l’un des sets les plus techniques jamais proposés. Rarement une voiture LEGO n’a atteint un tel niveau de précision et de performance visuelle. LEGO a d’ailleurs posé la P1 réelle à côté du modèle pour prouver la fidélité des proportions. Une V8, une boîte à 7 rapports, et des détails de dingue : le luxe en briques.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn