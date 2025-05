La Renault 4 Trophy 4x4 “Savanna” se dévoile, une version inédite pour Roland Garros

Avec l’arrivée de cette Renault 4 Trophy 4×4 Savanna, une nouvelle page pourrait bien s’écrire dans l’histoire de la marque française.

La Renault 4 Trophy 4×4, baptisée « Savanna », revient sur la scène automobile avec une version électrique. Également tout-terrain, elle ravive la légende de la mythique Renault 4L. Sa présentation officielle s’est faite lors du tournoi de Roland-Garros. C’est une déclinaison moderne qui mêle héritage historique, motorisation innovante et ambitions off-road.

Design rétro-futuriste et technologie tout-terrain innovante

Ce concept conserve l’emblématique silhouette cubique de la 4L. Ils ont toutefois revisité la Renault 4 Trophy 4×4 Savanna avec des arches de roues élargies. À cela s’ajoutent des jantes spécifiques tout-terrain de 18 pouces ainsi qu’une peinture vert jade inspirée des années 70.

L’esthétique marie en outre l’esprit vintage avec des touches modernes. Citons comme exemple une carrosserie renforcée par des protections et un toit souple à motif pixelisé qui rappelle l’univers du plein air. On retrouve également des éléments imprimés en 3D sur les pare-chocs. Ce look baroudeur de la Renault 4 Trophy 4×4 Savanna est une invitation à l’aventure qui propose un style à la fois nostalgique et contemporain.

Sur le plan technique, le véhicule électrique se démarque avec sa configuration bimoteur électrique. Elle inaugure une transmission intégrale inédite sur cette plateforme. Deux moteurs, répartis sur les essieux avant et arrière, optimisent la traction sur tous types de terrains. Une garde au sol augmentée de 15 mm et des pneus Goodyear UltraGrip Performance+ la renforcent.

La motorisation 100% électrique de la Renault 4 Trophy 4×4 Savanna s’appuie par ailleurs sur une gestion énergétique optimisée. Ce choix vise à rendre l’expérience tout-terrain plus réaliste et plus respectueuse de l’environnement. Le tout sans sacrifier puissance ni autonomie.

Renault 4 Trophy 4×4 Savanna, retour au tout-terrain électrique

Cette Renault reste pour l’instant une étude de style. Cela dit, tous les signaux présagent une version de série, prêt à conquérir un nouveau public. Avec la Trophy 4×4 Savanna, Renault vise ainsi à élargir sa gamme électrique avec des modèles à forte identité. Ils combinent la nostalgie des classiques et les exigences actuelles de mobilité durable. Cette version tout-terrain annonce quant à elle une expérience urbaine et off-road.

#Renault4 #Savane #4×4 100% #electric concept, sophistication in every detail.



exclusive ‘4 Savane’ side badge, “4×4” lettering on the tailgate and customised charging hatch make an exterior fit for a chic adventurer. pic.twitter.com/zXuepHaYUi — Renault South Africa (@Renault_SA) May 18, 2025

Le lancement de cette 4×4 électrique marque une nouvelle étape dans la stratégie globale de Renault. Celle-ci mise sur des plateformes modulaires (comme AmpR Small) pour une flexibilité technique accrue. Cette base servira également à d’autres modèles électriques. Cela rend donc envisageable une gamme complète de véhicules électriques à 4 roues motrices.

