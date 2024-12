Saviez-vous que Renault avait déjà conçu une 4L électrique il y a plus de 50 ans ?

La Renault 4 a marqué l’histoire de l’automobile, produite à plus de 8 millions d’exemplaires. Si son succès a été principalement lié à sa version thermique, Renault avait déjà sorti une version 100 % électrique en 1972. Une vidéo que l’INA a récemment publiée montre que la marque expérimentait déjà un modèle à batterie il y a plus de 50 ans.

Une Renault 4 100 % électrique existe depuis 1972 !

Au début des années 70, Renault présentait un prototype de la Renault 4 entièrement électrique. À cette époque, l’électromobilité n’était pas encore devenue un sujet populaire. Ce modèle troquait son moteur thermique pour un bloc électrique. Il avait une autonomie modeste de 100 à 110 km sur route et 60 à 70 km en ville. L’intégration des batteries dans le véhicule entraînait des changements importants dans la conception. Ils incluent l’abandon des portes arrière et la réduction de l’espace intérieur à deux places.

Cette voiture électrique Renault qui date de 1972 avait ainsi des performances modestes et une vitesse de pointe d’environ 60 km/h. Malgré tout, c’était une innovation remarquable pour l’époque. Le constructeur a installé les batteries classiques à l’arrière et le temps de charge était conséquent. De plus, on devait brancher le véhicule pendant une nuit entière pour être opérationnel le lendemain. À l’époque, Renault imaginait un futur avec des parkings disposant de bornes de recharge. Avec du recul, cette vision semble bien avant-gardiste.

La R4 E-Tech, héritière moderne et performante

Cette Renault 4 100 % électrique de 1972 a une héritière moderne : la R4 E-Tech, lancée en 2025. Ce modèle reprend l’esprit de la R4 tout en y apportant des avancées technologiques considérables. Ses moteurs électriques développent entre 120 et 150 cv et elle possède des batteries de 40 à 52 kWh. Avec cet attirail, la R4 E-Tech offrira des autonomies impressionnantes allant de 300 à 400 km. Cette performance la place bien au-delà de ce que l’ancienne version était capable d’offrir.

En termes de recharge, la R4 E-Tech marque un véritable progrès par rapport à la Renault 100 % électrique de 1972. Son ancêtre avait besoin d’une recharge nocturne sur une prise classique. De son côté, le nouveau modèle sera compatible avec des bornes de recharge rapide. Cela permet une recharge plus rapide et plus pratique. Ces innovations rendent la R4 E-Tech bien plus adaptée aux besoins de mobilité modernes. Elle reste en même temps fidèle à l’esprit de la Renault 4 d’origine.

