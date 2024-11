Nissan lance une voiture électrique pas chère basée sur la Renault 5 !

Nissan prépare une voiture électrique abordable, inspirée de la Renault 5 E-Tech. Prévue pour 2025, la nouvelle auto utilisera cette technologie avancée tout en arborant un design distinctif. Ce modèle marque le grand retour de la Micra, désormais 100 % électrique. Son objectif : proposer une alternative moderne et accessible pour le grand public.

Une collaboration fructueuse entre deux géants de l’automobile

L’alliance entre les constructeurs de voitures électriques Renault et Nissan n’est pas nouvelle. Certes, cette coopération est marquée par des hauts et des bas. Cela dit, elle permet au géant japonais de capitaliser sur l’expertise technique de son partenaire français. Nissan va ainsi utiliser la plateforme AmpR Small pour concevoir sa Micra électrique. Ampere, une filiale du groupe Renault, est à l’origine de cette technologie.

Par ailleurs, les premières images de la nouvelle génération de Micra ont déjà fuité. Elles montrent que cette voiture électrique abordable s’inspirera fortement de la Renault 5 E-Tech. C’est particulièrement le cas au niveau du design de la carrosserie. Les similitudes sont frappantes. Par contre, la Micra se distingue par des éléments de style, comme ses phares ronds et son bouclier avant différent. Cette réutilisation de la base de la Renault 5 témoigne d’une stratégie pragmatique de Nissan pour offrir une voiture moderne et accessible.

Une voiture électrique abordable signée Renault et Nissan

Côté technique, on peut s’attendre à ce que la Micra électrique partage de nombreuses caractéristiques avec la Renault 5. Elles seront notamment similaires au niveau des motorisations et des batteries. La version d’entrée de gamme pourrait bénéficier d’une motorisation de 90 cv et d’une batterie d’environ 40 kWh. Cet attirail permet une autonomie raisonnable tout en maintenant un prix compétitif.

Effectivement, la Micra pourrait voir son tarif de départ se rapprocher des 25 000 euros. Ce prix attractif renforce l’aspect abordable de cette voiture électrique de Renault et Nissan. De plus, la possibilité d’une version sportive Nismo ne semble pas exclue. Elle se basera sur l’option Alpine pour la Renault 5. Cette déclinaison permettrait à Nissan de renforcer l’attrait de son modèle auprès des passionnés de voitures sportives. En même temps, la marque japonaise conserve un côté pratique et accessible pour le grand public.

Avec cette nouvelle Micra, Nissan ambitionne donc de conquérir un marché plus large. Elle réintègre la compétition des citadines électriques abordables. Un secteur où l’innovation et l’accessibilité sont essentielles pour capter l’attention des consommateurs.

