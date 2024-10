Incroyable ! General Motors a trouvé la solution miracle pour rendre les voitures électriques abordables !

En lançant une stratégie ambitieuse, ce constructeur américain vise à réduire considérablement les coûts de production. Pour cela, il compte notamment repenser sa technologie de batteries. Cette initiative de General Motors pourrait rendre la voiture électrique moins chère, donc plus accessible à un large public.

Une nouvelle génération de batteries pour les véhicules électriques

L’entreprise a décidé de mettre de côté sa marque de batteries Ultium, symbole de ses premières innovations. À la place, le fabricant opte pour une approche plus diversifiée. Cette refonte va bien au-delà d’un simple changement de nom. Elle implique une évolution technologique majeure pour General Motors qui souhaite concevoir une voiture électrique moins chère.

L’introduction des batteries Lithium Fer Phosphate (LFP) est au cœur de cette transformation. Ces nouvelles cellules sont déjà populaires en Chine. Elles offrent un coût de production réduit, une durée de vie prolongée, et un impact environnemental moindre. Cela est rendu possible grâce à l’absence de cobalt et de nickel. Certes, la densité énergétique est légèrement inférieure. Cela n’empêche que GM est convaincu que cette technologie répondra aux besoins de la plupart des utilisateurs.

Voiture électrique moins chère, la réponse de General Motors

L’une des innovations majeures de GM est son abandon de l’approche standardisée pour les batteries. Plutôt que de concevoir un modèle universel, le constructeur s’oriente vers des batteries adaptées aux spécificités de chaque véhicule. Cela se traduira par un passage des cellules de type « poche » aux cellules prismatiques. Ceci permet de réduire de 75 % le nombre de modules par pack.

Pour les modèles nécessitant des performances supérieures, le fabricant continuera à utiliser la chimie Nickel Cobalt Manganèse (NCM). Cette flexibilité lui permet de répondre à divers segments de marché. Le projet de General Motors pour rendre la voiture électrique moins chère pourrait alors toucher autant les petites citadines que les SUV haut de gamme.

GM prévoit que ces changements pourraient entraîner des économies atteignant les 5 600 euros par véhicule. Par conséquent, ses modèles deviendront plus compétitifs face à des acteurs comme Tesla et BYD. En parallèle, la création d’un nouveau centre de développement de batteries vise à accélérer l’innovation. Cela réduit le temps de passage du prototype à la conception du produit à 18 mois à peine.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.