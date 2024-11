260 km d’autonomie pour moins de 2 000 € ? Ce vélo électrique fait sensation

Imaginez parcourir 260 km en une seule charge, sans craindre de tomber en panne. Le vélo électrique Engwe P275 réalise ce rêve et à un prix incroyable : moins de 2 000 euros. Avec ce modèle, Engwe redéfinit les attentes en matière de mobilité urbaine.

Une autonomie record pour un confort inégalé

L’autonomie des vélos électriques a toujours été un défi majeur. Engwe a décidé de changer la donne avec son P275, doté d’une batterie de 691 Wh. Cette capacité impressionnante permet de rouler jusqu’à 260 km sans recharger. Cela offre une liberté de mouvement inédite. Que vous soyez un cycliste urbain aguerri ou un amateur de longues balades, ce vélo répond à toutes vos attentes.

🇫🇷 La start-up française PI-POP a fabriqué un vélo électrique révolutionnaire sans batterie et sans recharge nécessaire fonctionnant grâce à des super-condensateurs ! Il offre une autonomie illimitée tout en réduisant son empreinte écologique ! 🚲 (Ouest-France) pic.twitter.com/Jq2uUw1o21 — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) September 19, 2023

Fini le stress de la recharge constante et des trajets écourtés par une batterie à plat. Avec l’Engwe P275, chaque trajet devient une aventure sans contraintes. L’autonomie n’est pas le seul point fort : ses performances séduisent également.

Des performances adaptées à tous les cyclistes

L’Engwe P275 se décline en deux modèles, le Pro et le ST, chacun conçu pour des usages spécifiques. Le modèle Pro est équipé d’un moteur central Bafang M200 avec un couple de 65 Nm. Cela assure une puissance fluide et constante. Une boîte de vitesses automatique à 3 rapports, entraînée par une courroie, évite les tracas des changements de vitesse manuels. Ce vélo est idéal pour ceux qui recherchent performance et simplicité.

De son côté, le P275 ST, doté d’un moteur pédalier Ananda offrant 70 Nm de couple, s’adresse à un public différent. Ce modèle utilise une chaîne et un dérailleur 9 vitesses, parfaits pour les cyclistes qui préfèrent un contrôle manuel de leur vitesse. Le design du ST, avec son cadre bas et son guidon type BMX, ajoute une touche d’originalité qui ne passe pas inaperçue.

Deux designs distincts pour répondre à tous les besoins

Le cadre de l’Engwe P275 se décline en deux versions : un cadre haut pour le Pro, adapté aux personnes mesurant plus de 1,75 m, et un cadre bas pour le ST, plus accessible. Les deux modèles partagent une batterie astucieusement placée derrière le tube de selle, facilement repérable grâce à une peinture orange éclatante.

Test vélo électrique ENGWEE P20 : parfait pour un début ➡️ https://t.co/wc8o6cyt2r pic.twitter.com/72yLoKSEmb — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) July 2, 2024

Le Pro favorise une position de conduite dynamique grâce à son guidon droit, tandis que le ST mise sur une accessibilité accrue. Son guidon de type BMX et sa longue potence, bien que singuliers, séduiront sûrement un public en quête d’originalité.

Un vélo électrique abordable et puissant

Ce qui distingue vraiment l’Engwe P275, c’est son prix. En général, les vélos électriques offrant une telle autonomie coûtent bien plus cher. Pourtant, Engwe propose son modèle à moins de 2 000 euros. Ceci rend cette solution de mobilité performante et abordable.

Que vous soyez un amateur de cyclisme urbain ou un aventurier des pistes, le P275 représente une opportunité à ne pas manquer. Le vélo électrique Engwe P275 n’est pas seulement une innovation technologique, c’est un véritable game-changer pour tous ceux qui veulent rouler loin, longtemps et sans se ruiner.

