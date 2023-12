Encore sur Windows 10 ? Microsoft vous fera bientôt payer !

Est-ce que Windows 10 va être bientôt payant ? Découvrez toutes les informations sur ce sujet dans ce qui suit. De quoi vous faire retourner ou presque !

Selon des informations récentes, Microsoft a annoncé qu’elle fera payer les mises à jour de sécurité de Windows 10. Ce changement devrait prendre effet en 2025, soit dans deux ans ! Jusqu’à ce jour, Microsoft fournit régulièrement des mises à jour de sécurité pour Windows 10 gratuitement. Cela a pour but d’assurer que le système d’exploitation reste protégé contre les menaces émergentes. Cependant, après la date spécifiée, les utilisateurs pourraient payer pour bénéficier de ces mises à jour de sécurité.

Windows 10 n’est pas un cas isolé chez Microsoft ?

Il est important de noter que ce changement n’est pas sans précédent. Microsoft a déjà mis en œuvre des politiques similaires pour d’autres produits, tels que Windows Server. Lorsqu’un produit atteint la fin de son cycle de vie de support, cela signifie que Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité ou de correctifs pour ce produit. Le système peut alors être exposé à des risques de sécurité et à des problèmes de conformité.

Pourquoi les mises à jour seront bientôt payantes ? Les explications !

La décision de faire payer les mises à jour de sécurité est probablement motivée par plusieurs facteurs. L’une des raisons pourrait être la complexité et le coût croissants du développement. Vienne s’ajouter à cela celui de la maintenance des mises à jour de sécurité pour les anciens systèmes d’exploitation.

À mesure que la technologie progresse, il devient de plus en plus difficile de garantir la sécurité des logiciels obsolètes. Grâce à cette décision, Microsoft peut allouer des ressources à la prise en charge des nouvelles versions de Windows. Il encouragera également les utilisateurs à passer au système d’exploitation le plus récent.

Il convient de mentionner que Microsoft propose des mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour certains produits anciens. Cela est le cas pour Windows Server 2008 et Windows 7. Ces ESU fournissent des années supplémentaires de mises à jour de sécurité. Elles sont réservées aux clients qui ont besoin d’utiliser ces anciennes versions au-delà de leur date de fin de support.

Toutefois, les ESU sont généralement proposées pour une durée limitée et peuvent nécessiter un achat séparé. Pour ce qui concerne Windows 10, les utilisateurs pourront dormir sur leurs deux oreilles d’ici 2025 !