Avec les écouteurs Xiaomi Buds 4, la réduction de bruit ne coûte plus une oreille !

Fan de musique, découvrez les nouveaux écouteurs Buds 4 de Xiaomi, la référence en matière d’écouteurs sans fil réducteurs de bruit.

Dimanche dernier, la marque chinoise a présenté ses nouveaux produits, disponibles prochainement sur le marché. Parmi ceux qui ont fait sensation, les écouteurs Buds 4 n’ont pas laissé indifférents plus d’un. Au cours de cette présentation, nous avons pu découvrir les Xiaomi 13 et 13 Pro ainsi que l’interface MIUI 14 de la marque. Viennent s’ajouter à cela les accessoires pour smartphones dont le Xiaomi Watch S2 et les Buds 4, les fameux écouteurs sans fil les plus innovants du marché !

Les écouteurs Buds 4 de Xiaomi, un véritable inhalateur de bruit

Compatible avec le nouveau codec LHDC-V, les écouteurs Buds 4 se présentent tel un véritable réducteur de bruit. Ils sont capables de transmettre une qualité sonore « HiFi » 24 bit/192 kHz et « Hi-Res ». Dotés des fonctionnalités audio spatial et Bluetooth 5.3, ces écouteurs promettent bien de surprises. Néanmoins, la fiche technique nous révèle qu’ils arrivent à réduire les bruits de manière optimale. Quant à la qualité audio qu’ils offrent, il faudra attendre les tests pour en avoir le cœur net.

Les écouteurs Buds 4 de Xiaomi, un design avec un petit air de déjà vu !

Côté design, les Buds 4 ressemblent aux AirPods. En effet, ils ne disposent pas d’embout et sont pas exactement intra-auriculaires tout comme les écouteurs sans fil d’Apple. Par contre, ces écouteurs embarquent une excellente autonomie pouvant atteindre jusqu’à 24 heures. Ils se chargent directement depuis leur boîtier grâce à une recharge par USB-C. Une petite déception, Xiaomi ne propose pas l’option de recharge sans fil pour ces écouteurs. Les Buds 4 coûtent 699 yuans en Chine, soit 95 euros HT. Le tarif pour l’Europe ne sera officiel que durant la présentation européenne dans plusieurs semaines.

