Découvrez l’Anod Hybrid, le vélo hybride qui allie supercondensateurs et pédales

Le monde du cyclisme électrique est en constante évolution, et le vélo Anod Hybrid se distingue comme une innovation majeure. Ce vélo électrique hybride, fruit d’une collaboration française, associe design épuré et technologies de pointe. Conçu pour les cyclistes urbains exigeants, il promet une expérience de conduite unique tout en respectant l’environnement.

Le vélo Anod Hybrid, une technologie hybride novateur

L’Anod Hybrid est un vélo hybride qui se démarque par l’intégration de supercondensateurs associés à une batterie lithium-ion compacte. Les supercondensateurs permettent une charge et une décharge rapides, idéales pour les accélérations et les montées. Ils récupèrent efficacement l’énergie lors des freinages. Cela optimise ainsi l’efficacité énergétique de ce vélo hybride.

La capacité de stockage à long terme des supercondensateurs du vélo Anod Hybrid reste néanmoins limitée. Une batterie amovible de 80 Wh, qui pèse seulement 650 gr, prend le relais lors des démarrages et des trajets à faible dénivelé. Cette combinaison offre une autonomie comprise entre 30 et 70 km, adaptée aux déplacements urbains.

Outre ses performances, le vélo Anod Hybrid se distingue également par son faible impact environnemental. Les supercondensateurs, composés d’aluminium et de charbon, sont entièrement recyclables D’autant plus qu’ils ne contiennent ni terres rares ni lithium. On estime leur durée de vie à au moins 15 ans. Elle surpasse donc celle des batteries traditionnelles.

Un design soigné et une production locale

Le design du vélo Anod Hybrid est le fruit d’une collaboration avec l’agence parisienne Projet Standard. Le résultat est un vélo électrique français aux lignes épurées qui allie fonctionnalité et esthétisme. Le cadre en aluminium assure robustesse et légèreté. Quant à la position de conduite, Anod l’a optimisée pour le confort en milieu urbain. Les composants de qualité garantissent en outre une expérience de conduite sécurisée et agréable. Cela concerne notamment les freins à disque hydrauliques Sram et les pneus Continental.

Avec ce vélo hybride, Anod privilégie une production locale. La marque réalise effectivement l’électronique, le système électrique, la batterie et l’assemblage en France. Cette démarche vise à valoriser le savoir-faire français et à réduire l’empreinte carbone liée au transport des composants. Le cofondateur d’Anod, Arnaud Malrin, souligne que « produire localement et de manière plus responsable, c’est pour nous une question de bon sens ».

Si le vélo Anod Hybrid vous intéresse, il est disponible au prix de 3 499 euros. Les précommandes sont déjà ouvertes. On prévoit d’ailleurs les livraisons pour le printemps 2024.

