Anod Hybrid : le vélo électrique avec batterie 6 fois moins gourmande en lithium

La startup française Anod dévoile l’Anod Hybrid, un vélo électrique hybride équipé d’une batterie ultra-compacte et rechargeable en 1h20. C’est une innovation qui répond aux besoins réels des cyclistes urbains. Elle permet également de réduire l’impact écologique.

Une révolution dans l’électromobilité urbaine

Les cyclistes en ville parcourent en moyenne moins de 12 km par jour. Pourtant, les vélos électriques classiques sont équipés de batteries volumineuses et lourdes. Anod change la donne avec l’Anod Hybrid. Il est doté d’une batterie miniature qui pèse seulement 550 g, de la taille d’un livre de poche. Rechargeable via un câble USB-C en seulement 1h20, cette technologie brevetée associe supercondensateurs, batterie lithium ultra-légère et moteur à récupération d’énergie. L’Anod Hybrid offre une autonomie de 15 à 30 km, selon l’assistance choisie. Cela garantit une utilisation fluide et adaptée aux trajets quotidiens.

Une innovation responsable et locale

L’Anod Hybrid ne se distingue pas seulement par sa compacité, mais aussi par son impact environnemental réduit. Sa batterie contient 6 fois moins de lithium que les modèles standards et intègre des supercondensateurs recyclables avec une durée de vie de 15 ans. Conçu et produit entièrement en France, ce vélo participe à la création d’emplois industriels durables. Il garantit une production locale de ses composants (électronique, batterie, moteurs, supercondensateurs). Ce positionnement fait de l’Anod Hybrid une alternative plus durable et plus pratique. Il convient parfaitement aux citadins qui souhaitent adopter une mobilité raisonnée.

Une expérience fluide et un prix compétitif

Disponible dès maintenant sur anod.com au prix de 3 499 €, l’Anod Hybrid se veut une solution adaptée aux attentes des cyclistes lassés des batteries lourdes et contraignantes. « Notre technologie unique, fruit de 7 ans de R&D, permet à chacun de renouveler sa pratique du vélo électrique« , explique Arnaud Malrin, co-fondateur d’Anod. Avec cette innovation, Anod ambitionne de transformer le marché du vélo électrique urbain avec une solution légère, efficace et conçue pour la ville.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

