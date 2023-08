La convergence des technologies et de l’accessibilité : les monte-escaliers intelligents

Le monte-escalier est un dispositif mécanique motorisé conçu pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite dans les escaliers. En intérieur comme en extérieur, il permet d’améliorer la qualité de vie au quotidien des séniors. À la faveur des innovations technologiques, cet équipement a connu de nombreuses améliorations afin d’assurer plus d’autonomie, de confort et de sécurité aux utilisateurs. Connectivité, commande à distance, efficacité énergétique, zoom sur les monte-escaliers intelligents !

Une détection de présence et de mouvements

Grâce à l’intégration de la domotique, les monte-escaliers intelligents sont désormais équipés de capteurs détecteurs de présence. Lorsque le monte-escalier détecte des obstacles, qu’il s’agisse d’objets ou de personnes, il s’arrête automatiquement pour éviter les collisions et les chutes.

Il existe également des modèles ayant une caméra intégrée qui sert à visualiser en temps réel, le trajet du dispositif. D’autres modèles sont pourvus de systèmes de suivi de mouvements, qui permettent à l’appareil de s’adapter en temps réel aux mouvements de l’utilisateur et de maintenir une position stable et confortable.

Les capteurs intelligents permettent également aux personnes qui en font usage de contrôler la vitesse de l’appareil afin de réduire le risque d’accident et de garantir une conduite plus sécurisée.

Des commandes intuitives

Le monte-escalier innovant est aussi doté de la connectivité Wi-Fi. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de piloter l’équipement à distance via une application mobile. L’utilisateur pourra ainsi faire monter l’appareil jusqu’à l’endroit où il se trouve, programmer des trajets, anticiper les éventuels blocages sur le parcours, surveiller l’état du système et faire des réglages.

En outre, ces dispositifs donnent la possibilité aux personnes à mobilité réduite de les contrôler facilement en utilisant des commandes ergonomiques telles que des boutons, des leviers et des commandes sans fil. Des commandes vocales simples sont également intégrées au monte-escalier pour les utilisateurs ayant des difficultés à manipuler des boutons ou des leviers.

Par ailleurs, certains monte-escaliers intelligents peuvent être connectés à d’autres systèmes domotiques de la maison, tels que des systèmes de contrôle de l’éclairage ou des systèmes d’alarme.

Une efficacité énergétique

Les modèles actuellement disponibles sur le marché fonctionnent avec des moteurs électriques. Performants et silencieux, ils consomment moins d’énergie et sont respectueux de l’environnement. Avec le temps, ils deviennent moins énergivores grâce à des fonctionnalités visant à réduire leur consommation électrique.

Par exemple, les capteurs de présence intelligents du monte-escalier se mettent systématiquement en veille lorsque l’appareil n’est plus utilisé. Cela permet non seulement de libérer l’espace sur l’escalier pour les autres utilisateurs, mais également d’économiser de l’énergie. Il en est de même pour les systèmes de régulation de vitesse et de freinage intégrés qui servent à faire baisser la consommation d’énergie lors des déplacements.

Nouvelle tendance sur le marché des équipements d’accessibilité, les monte-escaliers intelligents et connectés intègrent des fonctionnalités innovantes qui permettent d’améliorer l’expérience utilisateur et la sécurité. Ces diverses fonctionnalités avancées contribuent à rendre l’usage du monte-escalier plus pratique, confortable et sécurisé pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer dans les escaliers.