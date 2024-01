Un composteur connecté qui composte (presque) tout avec un design à la « Apple »

Voici le nouveau composteur domestique connecté que vous devez sûrement avoir chez vous ! Un gadget qui nous fait penser aux objets Apple !

Si vous êtes à la recherche d’un composteur domestique connecté, il faut croire que ce modèle va répondre à vos attentes ! Reencle, une entreprise qui fabrique des composteurs intelligents, affirme que son prochain appareil sera capable de traiter plus de déchets alimentaires que son prédécesseur.

La marque a également annoncé que ce composteur sera plus silencieux et plus économe en énergie. Baptisée Reencle Gravity, il a été présenté lors du CES de 2024 et sera disponible dès septembre prochain.

Un nouveau composteur connecté pour mieux gérer les déchets alimentaires

Si le nouveau composteur fonctionne comme annoncé, il aidera les ménages à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dues aux déchets alimentaires. En même temps, il permettra de produire un engrais bio riche en nutriments. Le composteur Gravity pourrait également absorber une bonne partie de vos revenus, en raison de son prix assez élevé. Ce modèle coûte 649 dollars, ce qui constitue un véritable investissement !

Les déchets alimentaires constituent un grave problème climatique aux États-Unis, en partie parce qu’ils sont presque toujours mis en décharge, où des bactéries anaérobies décomposent les déchets et rejettent du méthane qui piège la chaleur. En revanche, dans un environnement contrôlé et riche en oxygène, la décomposition par compostage limite les émissions de méthane et recycle les nutriments.

Reencle Gravity, le compostage domestique accessible à tout le monde !

Reencle tente de faire du compostage domestique « haut de gamme » une réalité. Le compostage lui-même n’est pas un nouveau concept. En effet, il existe déjà sur le marché de nombreux outils de compostage personnel. Toutefois, nombre d’entre eux nécessitent un espace extérieur immense et du temps. Sans oublier l’huile de coude pour transformer les déchets alimentaires en engrais.

Cela n’est pas le cas du Reencle Gravity ! Il ne nécessite aucune manivelle, aucun déshydrateur ou encore de palettes de barattage automatique. Ce composteur est beaucoup plus silencieux contrairement aux autres modèles.

Son installation n’exige aucun grand espace et il permet de réaliser jusqu’à 10 % d’économie d’énergie. Qui plus est, il permet de traiter jusqu’à 4 kg de déchets alimentaires par jour. De quoi produire assez d’engrais naturels pour votre jardin et votre potager !

Pour ce qui est du design, il faut croire que c’est le modèle de luxe par excellence. Avec ses lignes épurées et ergonomiques, il trouvera parfaitement sa place dans n’importe quel intérieur ! Le composteur idéal pour joindre l’utile à l’agréable !