Guide pas à pas pour utiliser un casque gaming sur PS4

Vous avez acheté un casque gaming et vous êtes impatient de l’utiliser sur votre console PlayStation 4 ? Nous vous expliquons comment utiliser un casque gaming sur PS4 et profiter d’une meilleure expérience de jeu. Suivez ces étapes faciles et commencez à plonger dans vos jeux vidéo préférés avec une qualité audio exceptionnelle !

✅ Vérifiez la compatibilité du casque

Avant de connecter votre casque à la PS4, vérifiez si votre modèle de casque est compatible avec la console. La grande majorité des casques gaming sont universels. Ils s’adaptent à différentes plateformes, y compris les consoles de jeu telles que la PS4.

Cependant, certains modèles spécifiques peuvent être conçus exclusivement pour une plateforme particulière. Par conséquent, consultez les spécifications ou les instructions fournies par le fabricant du casque pour vérifier s’il fonctionnera correctement avec votre PS4.

Vous devriez consulter notre sélection des meilleurs casques gaming de 2023 pour un choix avisé.

Comment utiliser un casque gaming Bluetooth sur PS4 ? La réponse en vidéo.

✅ Branchez le casque à la PS4 selon la connectique disponible

Connexion directe à la manette. La manière la plus simple de connecter un casque gaming à votre PS4 est de brancher directement la fiche jack 3.5 mm. Insérez-la sur le port qui se trouve à la base de la manette sans fil DualShock 4. Une fois le casque connecté, vous devriez entendre immédiatement le son provenant de la console.

Branchement d’un adaptateur USB : si votre casque est doté d’une connexion USB, vous devrez utiliser un adaptateur USB vers jack 3.5 mm. Insérez l’adaptateur dans l’un des ports USB de votre PS4 et connectez-y le câble USB de votre casque gaming. Vous serez alors prêt à configurer les paramètres audio comme indiqué ci-dessous.

Avec le Bluetooth Certains casques de jeu sont équipés d’une fonctionnalité sans fil, généralement via Bluetooth. La PS4 prend en charge les connexions Bluetooth. Cependant, cette fonction est réservée aux contrôleurs officiels et peut ne pas fonctionner correctement avec un casque Bluetooth.

À l’aide d’un dongle USB dédié fourni ou compatible avec votre modèle de casque. Pour associer votre casque sans fil à la PS4, suivez le guide d’installation d’un casque gaming fourni par le fabricant. Entrez en mode appairage, puis branchez le dongle USB dans votre console pour établir la connexion.

✅ Configurez les paramètres audio de la PS4