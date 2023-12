Voici comment détecter le casque gaming headset sur PC fixe

Les casques gaming headset sont des accessoires indispensables pour une expérience vidéoludique immersive. Cependant, il peut arriver que votre PC ne réussisse pas à détecter ce périphérique et vous empêche d’en profiter pleinement. Retrouvons ensemble quelques astuces pour identifier et résoudre ce problème.

Vérifiez vos branchements

La première chose à faire pour détecter le casque gaming headset sur pc fixe est de vérifier si le casque est correctement branché au PC. De nombreux modèles de casques fonctionnent avec des connecteurs audio jack 3,5 mm ou USB. Par conséquent, il convient de s’assurer que ceux-ci sont bien insérés dans leurs ports respectifs.

Dans le cas d’un casque utilisant des connecteurs audio jack 3,5 mm, assurez-vous que le ou les câbles sont branchés dans les bonnes prises (entrée microphone et sortie audio) de votre carte son ou du panneau avant de votre PC. Il est possible que ces prises soient identifiées par des codes couleurs, où le vert correspond à la prise audio et le rose pour celle du microphone.

Si votre casque se branche en USB, tentez de le connecter à différents ports USB disponibles sur votre PC afin de voir si l’un d’eux fonctionne correctement et permet la détection du casque.

Mettez à jour vos pilotes

Rendez-vous sur le site Web du fabricant de votre carte son pour télécharger les dernières versions des pilotes compatibles avec votre système d’exploitation Windows. Assurez-vous aussi de désinstaller d’abord les anciens pilotes avant d’effectuer l’installation des nouveaux pour éviter tout conflit. Les casques gaming headset USB peuvent nécessiter des pilotes spécifiques pour fonctionner correctement. Consultez le site Web du fabricant du casque et vérifiez s’il y a des mises à jour disponibles. N’hésitez pas à installer ces mises à jour si elles sont disponibles.

Ce tutoriel montre en deux minutes comment brancher et faire détecter le casque gaming headset sur pc fixe.

Configurez les paramètres audio de votre PC

Configurer le casque gaming headset en tant que périphérique de lecture par défaut Pour configurer la sortie audio, faites un clic droit sur l’icône du haut-parleur située dans la barre des tâches, puis sélectionnez « Sons ». Rendez-vous ensuite dans l’onglet « Lecture » où vous devriez voir votre casque gaming headset. Si celui-ci n’est pas détecté, faites un clic droit dans la fenêtre et cochez l’option « Afficher les périphériques désactivés« . Cliquez ensuite sur le casque et définissez-le comme périphérique de lecture par défaut en cliquant sur le bouton « Définir par défaut ». Configurer le microphone du casque en tant que périphérique d’enregistrement par défaut Pour configurer l’entrée micro, allez toujours dans « Sons » mais cette fois-ci rendez-vous dans l’onglet « Enregistrement« . Sélectionnez le microphone correspondant à votre casque gaming headset puis cliquez sur « Définir par défaut« . Assurez-vous également que le niveau d’enregistrement est suffisamment élevé en accédant aux propriétés du microphone. Note : il se peut que vous ayez besoin de redémarrer votre PC pour que les modifications prennent effet.

Vérifiez les paramètres audio des applications concernées

Il arrive parfois que votre casque gaming headset fonctionne, mais ne produit pas de son. Sinon, le microphone ne marche pas dans certaines applications (jeux vidéo, logiciels de communication vocale…). Face à ces situations, ne paniquez surtout pas ! Votre nouveau casque gaming édition 2023 va très bien. Vous devez juste vérifier les paramètres audio dans les programmes concernés. Chaque application possède ses propres réglages audio spécifiques. Dans ces réglages, assurez-vous que le casque est bien sélectionné comme périphérique de lecture et d’enregistrement par défaut.