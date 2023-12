L’art de régler son casque avec le MSI Gaming Center

L’objectif d’un joueur passionné ne se limite pas à maîtriser les meilleures techniques pour gagner des parties. Il met aussi tous les moyens en œuvre pour assurer une expérience de jeu optimale. Cela passe par la configuration adéquate des divers équipements, notamment l’aspect audio. Voici justement comment bien régler votre casque en utilisant MSI Gaming Center.

Installer MSI Gaming Center

Pour commencer, il faut disposer d’un casque compatible avec MSI Gaming Center. Pour les néophytes, il s’agit d’un logiciel spécialement conçu pour configurer et personnaliser vos périphériques MSI. Alors, assurez-vous que le logiciel MSI Gaming Center est installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger sur le site officiel de MSI.

Une fois l’installation terminée, lancez le programme pour accéder à l’interface principale. MSI Gaming Center est composé de plusieurs onglets, chacun permettant de personnaliser différents aspects du matériel. Parmi ces onglets, vous trouverez celui dédié au réglage du casque (nommé « Casque » ou « Audio« , selon les versions). Cliquez dessus pour accéder aux options disponibles.

Ce tuto montre en quelques minutes comment bien régler son casque avec MSI gaming center

Deux réglages à faire avec ce logiciel

🧰 Personnalisation du volume sonore

La première chose à faire pour bien régler un casque gaming serait d’ajuster le niveau du volume. Pour ce faire, utilisez le curseur prévu à cet effet, situé dans la section « Volume« . N’hésitez pas à faire plusieurs essais avant de trouver le niveau idéal pour vous. Un son trop faible nuit à l’immersion et à la réactivité en jeu, tandis qu’un volume trop élevé peut causer une fatigue auditive.

🧰 Ajustement des différentes sources audio

Dans certains cas, il peut être intéressant de personnaliser le volume de chaque source audio indépendamment les uns des autres. MSI Gaming Center permet cela grâce à l’option « Sources audio », qui affiche un ensemble de curseurs dédiés aux différents éléments de l’environnement sonore :

Voix (dialogues, communications) : idéalement, elles doivent être claires et bien distinctes. Régler cette source plus forte que les autres peut faciliter la compréhension et donc accroître la réactivité.

: idéalement, elles doivent être claires et bien distinctes. Régler cette source plus forte que les autres peut faciliter la compréhension et donc accroître la réactivité. Musique (bande-son) : si celle-ci est trop présente, elle risque de masquer d’autres signaux importants. Un niveau modéré est généralement préférable.

: si celle-ci est trop présente, elle risque de masquer d’autres signaux importants. Un niveau modéré est généralement préférable. Bruitages et effets sonores : au-delà de leur aspect immersif, ils fournissent souvent des indices sur les actions en cours. Il est crucial de les entendre sans difficulté, même si les autres éléments de l’audio sont également forts.

Affiner le rendu audio avec l’égaliseur

L’égaliseur est un outil précieux pour personnaliser davantage le rendu sonore du casque. Accessible depuis MSI Gaming Center, il permet d’ajuster les basses, les médiums et les aigus pour obtenir un son en adéquation avec vos préférences.

Utilisez les « Préréglages« . Pour ceux qui ne souhaitent pas se lancer dans des réglages complexes, le logiciel offre plusieurs profils prédéfinis. Ils s’adaptent à divers types de jeux (FPS, RTS, RPG…) ou d’activités (musique, film…). Il suffit de sélectionner le « Preset » correspondant à vos besoins pour bénéficier instantanément d’un rendu audio amélioré.

Réglez le son manuellement. Si vous êtes à la recherche de perfection, cela vaut la peine de prendre le temps de configurer l’égaliseur manuellement. Faites défiler les différentes fréquences (de 20 Hz à 20 kHz) et ajustez les curseurs pour accentuer ou atténuer certaines gammes de sons. Sachez aussi que certains casques gaming sont tout simplement meilleurs que d’autres en termes de performance. Découvrez quelques-uns d’entre eux ICI.

Quelques conseils généraux qui peuvent être utiles :

Les basses (en dessous de 100 Hz) Elles apportent force et profondeur aux explosions, chocs, etc. Attention toutefois à ne pas les suramplifier, sous peine de rendre le son brouillon. Les médiums (entre 200 Hz et 2 kHz) Ils sont cruciaux pour la clarté des voix, ainsi que pour les détails des bruitages et des effets sonores. Un équilibre subtil est nécessaire pour ne pas noyer une gamme de fréquences au détriment des autres. Les aigus (au-delà de 4 kHz) Cet ensemble de fréquences renforce l’atmosphère et la spatialisation du son. Il peut être mis en valeur si vous cherchez à créer une ambiance immersive, mais gare aux sifflements et crispations.

Activer ou désactiver les effets audio avancés

Au-delà des réglages classiques, MSI Gaming Center propose également diverses options pour tirer parti des fonctionnalités avancées des casques supports.

🔊 L’activation du Surround virtuel simule un environnement sonore à 360°, renforçant l’immersion de l’utilisateur dans le jeu. Attention cependant à vérifier que votre casque est compatible avec cette technologie avant de l’activer.

🔊 La gestion des basses. Certains casques intègrent un dispositif permettant d’amplifier les basses fréquences, ce qui peut être intéressant pour une expérience plus intense. Là encore, assurez-vous que votre modèle supporte bien cette fonction avant de l’essayer.

N’hésitez pas à expérimenter ces différentes options pour atteindre le résultat qui convient le mieux à vos attentes. Chaque joueur ayant ses propres goûts et impératifs, il n’existe pas de réglage universel idéal. N’oubliez pas non plus que la valeur ajoutée de tous ces réglages dépendra largement des performances globales de votre casque.