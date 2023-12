Comment optimiser les paramètres du casque Arctis 7 pour une expérience gaming inégalée

Au cœur de toute expérience de jeu captivante, le son occupe un rôle vital. Il peut vous immerger totalement dans l’aventure ou vous aider à détecter quelqu’un qui se faufile derrière vous. Avec un équipement audio de qualité, vous pourrez optimiser vos performances en jeu. Vous serez imbattables des titres comme PUBG et Rainbow Six. Nous allons vous montrer comment bien configurer le casque artic 7 pour le gaming.

Configurer l’équilibre entre chat vocal et audio du jeu

Commencez par régler l’équilibre entre le volume du chat vocal et celui du jeu. Cela vous évite d’être distrait par la communication tout en restant attentif à ce qui se passe autour de vous. Pour cela, branchez votre casque Arctis 7 à votre ordinateur. Puis accédez aux paramètres audio dans le menu système ou l’application dédiée SteelSeries Engine.

🟢 Utilisez le réglage intégré au casque. Comme tous bons casques gaming, certains modèles Arctis disposent d’une molette spécialement conçue pour ajuster l’équilibre entre le chat vocal et les sons du jeu. Si votre casque possède cette fonctionnalité, tournez vers l’icône représentant un jeu pour augmenter le volume des sons du jeu. Réglez dans l’autre sens pour renforcer le chat vocal.

🟢 Modifiez les paramètres audio via un logiciel dédié. Si votre casque ne dispose pas d’une molette dédiée ou si vous préférez ajuster ces paramètres via une application, vous pouvez utiliser SteelSeries Engine. Une fois installé sur votre ordinateur, lancez le logiciel, sélectionnez votre casque Arctis 7 puis accédez à la section « Audio ». Ici, vous pourrez configurer facilement le mélange entre le son du jeu et le chat vocal en modifiant respectivement les curseurs « Game » et « Chat ».

Optimiser les réglages audio en fonction des jeux joués

Pour maximiser vos performances, peaufinez encore davantage les paramètres audio de votre casque Arctis 7.

Détection optimale des bruits de pas dans PUBG Perception accrue des sons environnants dans Rainbow Six Siege Sur PlayerUnknown’s Battlegrounds, la discrétion est de mise : pouvoir entendre les mouvements de vos adversaires avant qu’ils ne vous repèrent peut faire toute la différence entre la victoire et la défaite.

Ainsi, privilégiez les fréquences médiums pour de mieux distinguer les bruits de pas .



Pour ajuster ce paramètre, rendez-vous dans SteelSeries Engine, section « Egaliseur« , et augmentez légèrement les curseurs correspondant aux fréquences entre 500 Hz et 2 kHz. Dans un jeu tactique comme Rainbow Six Siege, chaque détail sonore compte pour obtenir l’avantage sur vos adversaires.

Afin d’améliorer la perception des sons ambiants (explosions, échanges de tir…), il convient d’accentuer les fréquences basses et aigües sans négliger les médiums.

Pour cela, modifiez les curseurs de l’égaliseur dans SteelSeries Engine en formant une courbe en « V » avec les extrémités plus élevées que le centre. Comment bien configurer le casque Artis 7 pour PUBG et Rainbow Six Siege.

Adapter les réglages à votre confort auditif :

🔉 Réduction du bruit ambiant pour une meilleure concentration

Pour ceux qui souhaitent se plonger entièrement dans leur partie, le casque Arctis 7 offre une fonctionnalité bienvenue : la réduction active du bruit. Cette option permet d’atténuer les bruits indésirables de votre environnement, vous offrant une expérience de jeu plus immersive. Pour l’activer, rendez-vous dans le logiciel SteelSeries Engine et cochez la case « Réduction du bruit » dans la section « Audio ».

🔉 Confort d’écoute pour les sessions prolongées

Lors de longues parties, rien n’est plus désagréable que d’avoir des douleurs aux oreilles à cause du volume trop élevé ou des basses fréquences trop intenses. Ainsi, ajustez régulièrement vos réglages audio en fonction de votre confort et de prendre des pauses lorsqu’il vous semble nécessaire. Souvenez-vous, nous avons déjà montré dans un précédent guide comment bien régler un casque gaming.