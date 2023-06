Le combat du siècle : Zuckerberg contre Musk

Zuckerberg et Musk se sont lancés dans un combat sans merci pour la suprématie des réseaux sociaux.

Les deux géants de la tech, Mark Zuckerberg et Elon Musk, respectivement fondateurs de Meta (anciennement Facebook) et PDG de Twitter, se sont lancés un défi pour le moins inattendu : un combat dans un octogone de MMA. Provocations sur les réseaux sociaux, rumeurs de nouvelles plateformes concurrentes… Leur guerre est loin d’être terminée.

Un défi lancé sur les réseaux sociaux

Tout a commencé lorsque Mark Zuckerberg a annoncé que Meta avait pour ambition de lancer une nouvelle plateforme sociale. Un projet qui aurait pour objectif de devenir la principale application concurrente de Twitter. Depuis cette annonce, Elon Musk a multiplié les tweets provocateurs à l’encontre de son rival, mêlant humour et défi.

La situation a pris une tournure encore plus surprenante lorsque Elon Musk a défié Mark Zuckerberg de l’affronter dans un combat en cage. Ce à quoi le fondateur de Facebook a répondu : « Envoyez-moi l’emplacement ». Les deux hommes semblent donc déterminés à en découdre sur un ring, et il se murmure que ce pourrait être à Las Vegas, dans l’UFC Apex.

Des tactiques de combat déjà élaborées ?

Le fantasque patron de Tesla n’a pas manqué de partager avec ses fans sa tactique pour le combat, baptisée « The Walrus » : se coucher simplement sur son adversaire et ne rien faire. Un humour décalé qui a ravi les internautes et qui montre que ces deux hommes d’affaires sont prêts à tout pour défendre leur empire.

Il est de notoriété publique qu’Elon Musk et Mark Zuckerberg ne s’apprécient guère. Les deux milliardaires se sont souvent envoyé des piques par médias interposés ou directement via leurs plateformes respectives. Cette rivalité semble même prendre de l’ampleur avec les rumeurs concernant la potentielle création d’une nouvelle plateforme sociale par Meta.

Des enjeux économiques et symboliques

L’enjeu économique : La bataille entre Meta et Twitter représente un marché potentiel colossal, et chaque entreprise cherche à conserver sa part du gâteau.

L'enjeu symbolique : Pour ces deux patrons emblématiques, il s'agit aussi de montrer leur suprématie dans le secteur de la tech et de marquer les esprits.

Un combat réel ou une simple provocation ?

Bien sûr, difficile de dire si ce défi lancé par Elon Musk est sérieux ou s’il s’agit simplement d’une manière de provoquer son rival sur les réseaux sociaux. Mais cette histoire fait grand bruit et soulève de nombreuses questions quant à l’avenir de la concurrence entre ces deux géants de la tech.

Quelle serait l’issue d’un vrai combat entre Musk et Zuckerberg ?

Si ce combat devait vraiment avoir lieu, il est impossible de prévoir quelle en serait l’issue. Les deux hommes ne sont pas des combattants professionnels. Leur motivation semble être davantage liée à leurs rivalités entrepreneuriales qu’à un réel désir de s’affronter physiquement. Néanmoins, cette histoire alimente les fantasmes et les spéculations des internautes.

Que ce combat ait lieu ou non, une chose est sûre : la guerre pour la suprématie des réseaux sociaux est loin d’être terminée. Musk et Zuckerberg continueront sans doute à se défier. Que ce soit sur le ring ou dans les coulisses de leurs entreprises respectives. Le monde de la tech n’a pas fini d’entendre parler de ces deux figures emblématiques.