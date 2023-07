Climatisation : Comment assurer les 26 degrés recommandés par le gouvernement ?

Maintenir la climatisation en dessous de 26 degrés semble être une tâche difficile. L’utilisation des produits connectés peuvent faciliter les choses.

Le gouvernement français a récemment annoncé le deuxième acte de son plan sobriété pour inciter les Français à réduire leur consommation d’énergie cet été et tout au long de l’année. Cela comprend la restriction de l’utilisation de la climatisation dans les espaces publics et commerciaux à un minimum de 26 degrés.

De ce fait, de nombreuses entreprises et particuliers cherchent des moyens d’allier confort et respect de l’environnement, car l’été 2023 risque d’être synonyme de chaleur, à l’image du record de température du jeudi 6 juillet. Il a été appelé “le jour le plus chaud jamais enregistré dans le monde”.

La climatisation à moins 26 degrés grâce aux produits connectés

Et si la solution était un produit connecté et contrôlé via une application ou la voix ? Duux, le spécialiste néerlandais du traitement de l’air, propose une gamme de ventilateurs et de climatiseurs économes en énergie, silencieux, stylés, mais surtout intelligents.

Grâce à la capacité Wi-Fi, les ventilateurs et les climatiseurs Duux peuvent être contrôlés à distance via une application mobile gratuite développée par Duux, disponible sur iOS et Android. Ainsi, il est possible de régler la température, la durée d’exécution du programme et d’autres fonctionnalités.

Ensuite, il devient très facile de contrôler la température interne du climatiseur, qui peut être configurée, surveillée et contrôlée depuis un smartphone.

Pour information, l’application Duux a remporté le IF DESIGN AWARD 2023 dans la catégorie « UX Communication ». Chaque année, IF récompense le plus de projets de design, répartis en 6 domaines et plus de 70 catégories.