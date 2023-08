Choisir une tablette tactile : les paramètres à prendre en compte

Choisir la tablette tactile parfaite nécessite une évaluation minutieuse des caractéristiques clés en fonction de vos besoins et de votre utilisation prévue. Il faut notamment considérer la qualité de l’écran, la connectivité de l’appareil, sa performance, sa connectivité, sa mémoire et le budget disponible. En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez prendre une décision éclairée qui vous permettra de profiter pleinement de votre nouvel achat.

Les tablettes tactiles sont devenues des compagnons indispensables pour de nombreuses tâches quotidiennes. En effet, elles se révèlent aujourd’hui particulièrement pratiques pour travailler, pour se divertir ou pour rester connectés. Cependant, face à la multitude d’options disponibles sur le marché, il est essentiel de comprendre les principaux paramètres à considérer pour choisir le modèle idéal. Il s’agit de celui qui répond le mieux à vos besoins.

Les caractéristiques de l’écran de la tablette tactile

L’écran d’une tablette tactile est son élément le plus visible et le plus utilisé. Ses spécifications ont donc un impact direct sur le confort d’utilisation, la mobilité de l’appareil et l’expérience visuelle globale. Ses tailles varient généralement de 7 à 13 pouces, mais plusieurs autres caractéristiques méritent votre attention.

Le format

Le format de l’écran est déterminé par le rapport entre sa longueur et sa largeur. Un ratio de 4/3 est idéal pour la lecture et l’écriture. Cependant, le 16/9 ou 16/10 est plus adapté à la visualisation de films et de séries.

La diagonale

La diagonale de l’écran, mesurée en pouces, est un facteur déterminant pour la mobilité et l’utilisation de la tablette tactile. À titre d’information, 1 pouce équivaut à 2,54 cm. Des modèles de 7 pouces (17,78 cm) à 13 pouces (33,02 cm) sont disponibles. Il suffit de trouver le juste équilibre entre légèreté, transportabilité et expérience utilisateur.

En principe, un appareil plus léger et compact sera idéal pour la lecture et le transport. Il peut facilement être glissé dans un sac à dos. Toutefois, un modèle plus grand offrira une meilleure expérience de visionnage.

La définition

La définition de l’écran est déterminée par le nombre de pixels en hauteur et en largeur. Elle affecte la netteté et la précision des images affichées sur la tablette tactile. Optez pour une résolution Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels) au minimum, afin de garantir une qualité visuelle satisfaisante. Pour une expérience haut de gamme, des résolutions de 2560 x 1440 pixels (2K) ou de 2732 x 2048 pixels sont recommandées.

La technologie de l’écran

Différentes technologies d’écran sont disponibles, chacune ayant ses avantages. D’abord, les écrans LCD offrent un bon équilibre entre qualité d’image et consommation d’énergie. Ensuite, les écrans AMOLED offrent des couleurs vives et un contraste optimisé, mais peuvent être plus chers.

Quant aux écrans IPS, ils offrent des angles de vision élargis et une excellente précision des couleurs. En ce qui concerne les écrans Retina, ils améliorent la qualité d’image des écrans LCD.

La marque de la tablette tactile

En général, vous avez le choix entre une large gamme de marques, parmi les plus connues se trouvent Samsung, Apple, Huawei et Xiaomi. Faire confiance à ces entreprises de renom est une décision judicieuse pour bénéficier d’un produit de qualité supérieure. Quelle que soit votre préférence, prenez le temps de consulter les meilleures tablettes tactiles de Samsung actuellement disponibles et de comparer différentes options avant d’acheter. Vous avez également intérêt à lire les avis des utilisateurs pour vous assurer de faire le meilleur choix possible.

L’environnement d’utilisation de la tablette tactile

L’environnement dans lequel vous prévoyez d’utiliser votre tablette tactile influence le choix de ses caractéristiques. Pour un usage en intérieur, la compatibilité avec les réseaux Wi-Fi est essentielle pour se connecter à Internet et à des appareils domestiques intelligents. La présence d’une prise casque Jack 3,5 mm est également importante si vous préférez des écouteurs filaires. Dans le cas contraire, le casque Bluetooth est nécessaire pour une expérience audio sans fil.

Si vous prévoyez une utilisation en extérieur, optez pour une tablette tactile robuste avec une résistance à l’eau et aux chutes (indice IP68). De même, vous avez intérêt à privilégier les appareils qui disposent d’une autonomie élevée pour un usage prolongé. Privilégiez également les modèles dotés d’une coque renforcée pour une protection accrue.

Le réseau de la tablette tactile

La connectivité de la tablette tactile est un facteur essentiel pour profiter de diverses fonctionnalités en ligne. Assurez-vous que la tablette est compatible avec les réseaux 3G et 4G pour une connectivité mobile.

En ce qui concerne le Wi-Fi, les normes Wi-Fi 4 (jusqu’à 600 Mb/s) et WiFi 5 (jusqu’à 5,3 Gb/s) offrent des vitesses de connexion rapides. Les modèles plus avancés peuvent même prendre en charge le WiFi 6, avec un débit théorique de 10,5 Gb/s. Une connectivité Bluetooth est également essentielle pour connecter des accessoires tels qu’un casque, une manette ou un clavier sans fil.

Le poids

Le poids de la tablette tactile est un facteur déterminant pour sa portabilité. Les modèles avec des tailles d’écran de 7 pouces pèsent environ 300 grammes, tandis que les modèles de 12 pouces peuvent atteindre jusqu’à 700 grammes. Il faut consulter la fiche technique du produit pour connaître son poids exact.

La caméra

Les performances de la caméra peuvent varier d’un modèle à l’autre. Pour des résultats décents, optez pour un capteur arrière d’au moins 5 mégapixels et un capteur frontal d’au moins 2 mégapixels. Ces capacités sont satisfaisantes pour prendre des photos et des vidéos. Elles vous permettront également de participer à des appels vidéo en toute fluidité.

La mémoire vive (RAM)

La mémoire vive joue un rôle crucial dans la performance de la tablette tactile, en particulier lors de l’exécution d’applications exigeantes. Optez pour un modèle avec au moins 4 Go de RAM pour une expérience de base. Si vous avez l’intention de faire du multitâche intensif ou de jouer à des jeux 3D, privilégiez les modèles avec 8 Go voire 12 Go de RAM.

La capacité de stockage

La capacité de stockage détermine la quantité de données que vous pouvez stocker sur votre tablette tactile. Elle varie généralement de 16 Go à 512 Go, avec la possibilité d’étendre l’espace disponible via une carte microSD. Le choix idéal dépend de vos besoins en matière d’applications, de fichiers multimédias et d’autres contenus.

L’autonomie de la batterie

L’autonomie de la batterie est cruciale, surtout pour un usage intensif. Elle est mesurée en mAh (milliampère-heure). Optez pour une capacité plus élevée si vous prévoyez une utilisation prolongée sans accès à une source d’alimentation.

La connectique de la tablette tactile

La connectique de la tablette tactile détermine sa facilité d’utilisation avec d’autres périphériques. Elle inclut les ports micro-USB et USB Type-C qui affectent la vitesse de transfert de données. En général, les ports USB Type-C proposent des débits élevés (jusqu’à 10 Gb/s en USB 3.1) et sont adaptés à la charge rapide.

Le budget

Le prix des tablettes tactiles varie considérablement en fonction des fonctionnalités et des marques. Des appareils d’entrée de gamme peuvent coûter aussi peu que 130 euros, tandis que les modèles haut de gamme peuvent atteindre les 1 000 euros. Choisissez le produit qui offre le meilleur rapport qualité-prix en fonction de vos besoins et de votre budget. Les tablettes tactiles de milieu de gamme, généralement dans la fourchette de 250 à 450 euros, offrent souvent un bon équilibre entre performance et coût.