Comment retrouver son compte Instagram à la suite d’un mot de passe oublié ?

Selon Statista, 18% des Français réinitialisent un mot de passe au moins chaque mois, 5% d’entre eux le font presque tous les jours. Ces chiffres démontrent qu’il est tellement facile d’oublier son mot de passe Instagram. Lors de la réinitialisation, l’usage d’un gestionnaire de mots de passe facilite la vie.

Lorsqu’un internaute change de smartphone ou réinitialise son ordinateur, il doit activer la synchronisation de ces comptes sociaux un à un. La tâche n’est pas commode, mais elle se complique s’il a oublié son mot de passe Instagram. Cela arrive notamment lorsqu’un utilisateur dispose de plusieurs comptes. La réinitialisation reste possible s’il a associé son compte à un numéro de téléphone, à un compte Facebook ou une adresse mail.

Instagram : le réseau social des jeunes en France

Depuis son lancement en 2010, Instagram connaît une croissance fulgurante. Au niveau mondial, le réseau social a enregistré 1,393 milliards d’utilisateurs par mois en 2020. Il aurait dépassé les 2 milliards en 2020 en raison de la pandémie.

Malgré la concurrence de TikTok et Snapchat, la plateforme enregistre près de 26 millions d’utilisateurs actifs par mois en France. Ce chiffre la positionne à la troisième place des médias sociaux les plus utilisés derrière Facebook et YouTube. Instagram séduit surtout les jeunes. La preuve, 45% des utilisateurs français ont entre 25 et 34 ans. Par ailleurs, il est le deuxième réseau social préféré de la génération Z derrière Snapchat.

Instagram est également connu comme le réseau des influenceurs. Néanmoins, les personnalités les plus suivies en France sont les joueurs de football, à l’instar de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Paul Pogba.

Que faire en cas de mot de passe Instagram oublié ?

Sachant les chiffres sur l’utilisation d’Instagram en France, un mot de passe oublié entrave la vie numérique des utilisateurs. Heureusement, Instagram a prévu des moyens pour retrouver le compte. Voici comment faire :

cliquer sur « obtenir de l’aide pour vous connecter » puis saisir le nom d’utilisateur. Il s’agit généralement de l’adresse e-mail renseignée au moment de la création du compte.

» puis saisir le nom d’utilisateur. Il s’agit généralement de l’adresse e-mail renseignée au moment de la création du compte. choisir « envoyer un lien de connexion ». Instagram confirme l’envoi du lien dans l’adresse mail associée au compte. Il affiche partiellement les détails du compte. Si l’internaute n’a plus accès à cette adresse, il peut choisir un autre moyen.

». Instagram confirme l’envoi du lien dans l’adresse mail associée au compte. Il affiche partiellement les détails du compte. Si l’internaute n’a plus accès à cette adresse, il peut choisir un autre moyen. cliquer sur le lien envoyé par Instagram pour réinitialiser le mot de passe. Notons que le message peut atterrir dans le dossier Spam ou dans les onglets Mises à jour ou Social sur Gmail.

Si l’adresse e-mail n’est plus accessible, l’internaute peut se servir de son numéro de téléphone également. Voici les étapes :

au lieu de choisir l’adresse e-mail pour se connecter, il faut choisir « envoyer un SMS » ;

» ; Instagram envoie le lien par SMS. Sur Android, le lien redirige vers la page de réinitialisation du mot de passe sur un navigateur. Sur iOS, il faudra cliquer sur « Modifier le profil » pour saisir une nouvelle adresse mail. Une fois l’adresse renseignée, il ne reste plus qu’à réinitialiser le mot de passe.

Un autre moyen permet d’accéder à son compte Instagram en cas de mot de passe oublié. Il s’agit du compte Facebook. Comme pour la première fois, il faut cliquer sur « obtenir de l’aide pour vous connecter » et choisir « se connecter avec Facebook ». Cette démarche redirige directement vers l’application. Notons que cette méthode fonctionne seulement à condition que le compte Facebook soit lié avec celui d’Instagram.

Renforcer la sécurité du compte à l’aide d’un gestionnaire de mot de passe

Les réseaux sociaux comme Instagram sont devenus la cible des cyberattaques. Sur la plateforme, les attaques ciblent surtout les célébrités. Ainsi, les pirates ont réussi à voler des photos privées, numéros de téléphone ou encore adresses mail. Ils diffusent ensuite ces informations sur le darkweb. Le phénomène ne se limite pas aux personnalités. Des hackers de moindre envergure s’attaquent aux utilisateurs lambdas.

Dans ce contexte, les experts en cybersécurité énumèrent quelques bonnes pratiques à suivre :

éviter de partager des données personnelles sur les réseaux sociaux : ville de naissance, orientation sexuelle, religion, etc. En disant le moins possible, l’internaute réduit la marge de manœuvre des pirates lors de leur tentative de deviner le mot de passe.

sur les réseaux sociaux : ville de naissance, orientation sexuelle, religion, etc. En disant le moins possible, l’internaute réduit la marge de manœuvre des pirates lors de leur tentative de deviner le mot de passe. éviter de cliquer sur les liens vidéos ou photos ayant une origine douteuse, ceci diminue les risques d’intrusion.

vidéos ou photos ayant une origine douteuse, ceci diminue les risques d’intrusion. chiffrer les données de connexion grâce à un gestionnaire de mots de passe. Des outils comme NordPass offrent un niveau de sécurité optimal. Grâce à son cryptage de niveau militaire, les mots de passe stockés sur le logiciel sont inviolables.

Au-delà du stockage, le meilleur gestionnaire de mots de passe du marché propose des fonctionnalités complètes. L’internaute n’a plus besoin de remplir les champs vides pour se connecter, l’outil le fait à sa place. Il peut se permettre de créer un mot de passe à la fois robuste et unique à chaque création d’un compte.