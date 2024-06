Ce gadget transforme n’importe quelle montre en smartwatch

Les montres connectées sont des wearables idéales pour suivre vos pas, enregistrer vos séances d'entraînement et vous rappeler que vous avez mal dormi la nuit précédente. Toutefois, chaque modèle ne peut pas toujours être associé à un beau costume pour mettre en valeur votre style personnel. Le Ganance Heir peut changer cela en transformant votre smartwatch en super outil numérique.

Qu'est-ce que le Ganance Heir exactement ?

Concrètement, le Ganance Heir est un module ou un petit disque intelligent qui s'attache à l'arrière votre montre préférée. Il se fixe par micro-aspiration sur le dessous du boîtier de votre montre et se pose contre votre peau. Que le fond de votre montre soit en métal, en céramique, en plastique ou sur une autre surface, il tiendra.

Cet élément est conçu pour s'adapter à une grande variété de montres, qu'elles soient classiques ou contemporaines. Il fait un diamètre de 30 mm. Et si votre montre ou smartwatch est de cette taille ou d'une taille un peu plus grande, le Ganance Heir devrait également s'adapter parfaitement.

Grâce à celui-ci, votre montre ordinaire peut avoir certaines capacités appartenant aux smartwatch. Elle aura donc des caractéristiques et des fonctionnalités que l'on retrouve couramment dans ses appareils technologiquement haut de gamme. Le tout sans compromettre l'esthétique originale de votre montre. Vous aurez donc la puissance d'une smartwatch sans modifier l'esthétique de ce que vous portez au poignet.

Boostez votre smartwatch avec le Ganance Heir

Les montres connectées populaires vous permettent de recevoir des notifications, effectuer le suivi de la santé et bien plus encore, le tout via une application mobile. C'est exactement ce que le Ganance Heir permet de faire.

A l'aide de ce gadget, vous pourrez facilement contrôler la façon dont vous voulez être notifié en utilisant l'application Ganance. Elle permet de gérer des commandes et les alertes. Ganance Heir mesure, suit et vous donne une vue d'ensemble des éléments qui contribuent à améliorer votre qualité de vie.

Pour l'instant, l'application n'est disponible que pour l'iPhone. Plus précisément, le Ganance Heir pour smartwatch est compatible avec les appareils iOS fonctionnant sous iOS 13 et plus. Mais le site web de la marque indique qu'il faut rester à l'écoute pour une compatibilité avec Android.

Les fonctionnalités accordées à votre montre devenue connectée

Vous pourrez consulter des données telles que les pas effectués, la distance parcourue, les calories brûlées, le nombre de jours d'activité et d'autres indicateurs. Vous pouvez également configurer des alertes personnalisées. Par exemple, pour vous rappeler de faire une pause et de vous lever si vous avez l'habitude de travailler sur une chaise ou de rester sédentaire.

Le disque fonctionne sur batterie et dure environ 42 heures. Ce qui est plus que les Apple Watch et la plupart des autres montres connectées. Puis, vous pouvez le recharger à l'aide de la station d'accueil fournie avec le produit.

Le Ganance Heir transformant votre montre en smartwatch est résistant à l'eau. Ce qui permet de le porter tous les jours. Il est toutefois recommandé d'éviter une exposition prolongée à l'eau. De ce fait, il faut croire qu'il supporte les gouttelettes de pluie mais non pas le fait d'être plongé des heures lors de séances de natation.

