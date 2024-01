[BON PLAN] – Explorez l’excellence thermique avec la caméra TOPDON TC004

Plongez dans l’ère de la détection thermique de pointe avec la caméra thermique TOPDON TC004. Dotée d’une résolution exceptionnelle de 256×192 et d’une précision remarquable, elle révolutionne la manière dont vous percevez la température.

Une promotion exceptionnelle : -5% de réduction

En ce moment, profitez d’une offre exclusive sur la caméra thermique TOPDON TC004. Bénéficiez d’une réduction de 5%. Cette offre ramène le prix à seulement 322,99 euros au lieu de 339,99 euros.

La caméra thermique TOPDON TC004 est bien plus qu’un simple outil de détection thermique. Avec une résolution IR de 256×192, une sensibilité thermique inférieure à 40 mk et une précision de mesure exceptionnelle allant jusqu’à 0,1 degré, elle offre des données d’une qualité remarquable pour une détection précoce des problèmes thermiques.

Un peu plus de détails sur la TOPDON TC004

Connectivité illimitée avec mise à niveau gratuite du logiciel

Connectez votre caméra TOPDON TC004 à votre PC Windows via USB pour une surveillance en temps réel, une imagerie 3D et une mesure de la température de surface. Profitez de la mise à niveau gratuite du logiciel PC pour une expérience encore plus immersive. Avec une mémoire de 16 Go et une extension en option, créez des rapports détaillés en un clin d’œil.

Cette connectivité sans faille est conçue pour une analyse d’image détaillée et une projection instantanée. Téléchargez la vue TD pour une connectivité rapide et efficace avec votre caméra thermique infrarouge.

Autonomie sans égale

La batterie Li-ion intégrée de 5000 Ah offre une autonomie exceptionnelle de 12 heures. Capturez des images, enregistrez des vidéos et menez des analyses de température longue durée sans souci. Grâce à la fonction de visionnage photo à un bouton et à l’enregistreur vidéo, votre travail devient plus efficace que jamais.

Des fonctionnalités pensées pour les professionnels exigeants

La TOPDON TC004 ne se contente pas de mesurer la température. Elle vous avertit également en cas de variation extrême grâce à la fonction d’alerte haute ou basse température. Choisissez parmi quatre palettes de couleurs pour une interprétation visuelle précise. Les lumières LED, l’arrêt automatique et la protection contre les chutes de 2 mètres font de cette caméra un outil robuste et fiable.

Une conception compacte et solide pour un usage intensif

La poignée ergonomique, la résistance à l’eau/poussière IP54 et la certification antichute de 2 mètres font de la TOPDON TC004 un outil de travail robuste et durable. Son large champ de vision de 56° facilite la capture d’objets variés.