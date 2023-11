FAQ : peut-on brancher un casque gaming sur une manette Xbox One ?

Les jeux vidéo en ligne ne cessent de gagner en popularité ces dernières années. Les joueurs recherchent constamment les meilleurs équipements pour améliorer leur expérience de jeu. L’un des éléments primordiaux dans l’équipement d’un joueur est le casque. Ce périphérique audio permet de communiquer avec les autres joueurs dans un environnement de jeu en ligne. Examinons ensemble s’il est possible de brancher un casque gaming sur une manette Xbox One et comment faire pour y parvenir.

Alors, peut-on brancher un casque gaming sur manette Xbox one ou non ?

Oui, mais sous condition pour les casques sans fil compatibles. Ils fonctionnent en se connectant directement à votre console Xbox One via Bluetooth. Ceci est idéal, car il n’est pas nécessaire d’avoir un câble relié à votre manette. Cependant, tous les casques sans fil ne sont pas compatibles avec la Xbox One. Il faut vérifier la compatibilité avant d’acheter un modèle spécifique. Si vous possédez déjà un casque sans fil, vous devrez peut-être acheter un adaptateur supplémentaire.

Affirmatif également pour les casques filaires compatibles. Certains casques gaming sont conçus pour être directement branchés sur la prise jack 3,5 mm de la manette Xbox One. Comme la plupart des casques de notre comparatif, ils disposent généralement d’un microphone intégré et d’une prise stéréo 3,5 mm. Ce qui les rend faciles à connecter à la manette. Si votre casque actuel possède une prise stéréo de taille différente, vous pouvez utiliser un adaptateur pour le rendre compatible avec la prise jack 3,5 mm de la manette.

Étape 1 : vérifiez la compatibilité du casque

Avant de tenter de brancher votre casque gaming à la manette Xbox One, assurez-vous qu’il est compatible avec la console. Vous pouvez consulter la documentation fournie avec le casque ou vérifier la compatibilité sur le site Web du fabricant. Si votre casque n’est pas compatible, vous devrez peut-être acheter un adaptateur approprié.

Étape 2 : localisez la prise jack sur la manette Xbox One

Si votre casque est compatible avec la manette Xbox One, localisez la prise jack 3,5 mm sur le bas de la manette. Il s’agit d’un petit trou circulaire situé à côté du port d’extension rectangulaire. Si votre casque dispose d’une prise stéréo de taille différente, utilisez un adaptateur pour le brancher à la manette. Vous pouvez aussi consulter notre guide pour brancher un casque gaming.

Étape 3 : branchez le casque dans la prise jack de la manette

Insérez la fiche stéréo du casque dans la prise jack 3,5 mm de la manette Xbox One jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place. Si vous utilisez un adaptateur, connectez d’abord l’adaptateur à la manette, puis branchez le casque dans l’adaptateur. Une fois le casque correctement branché, vous devriez être en mesure d’utiliser le microphone intégré pour communiquer avec les autres joueurs et entendre l’audio du jeu directement dans le casque.

Cette vidéo confirme qu’il est possible de brancher un casque gaming sur une manette Xbox, mais l’auteur va plus loin en montrant la démarche pour la configuration.

Accédez aux paramètres Xbox One. Appuyez sur le bouton Xbox de la manette pour ouvrir le menu principal. Faites défiler vers la droite pour accéder à l’onglet « Système » et sélectionnez « Paramètres« . Ensuite, régler les paramètres audio et de communication. Dans le menu Paramètres, sélectionnez « Audio & vidéo« , puis « Sortie audio« .

Ici, vous pouvez ajuster les paramètres du volume du casque, activer ou désactiver le son surround virtuel et choisir la balance entre le chat vocal et l’audio du jeu. Vous pouvez également accéder à « Paramètres » > « Compte » > « Confidentialité en ligne et sécurité« . Ce chemin permet de régler les préférences de communication. Il offre notamment la possibilité d’entendre et d’être entendu par les autres joueurs.