Bon plan vélo urbain connecté YEEP.ME DAY : confort et autonomie à 799€

Si vous cherchez un vélo urbain connecté performant, polyvalent et connecté, le YEEP.ME DAY est un bon plan à saisir. Conçu et assemblé en France, ce vélo disponible chez Decathlon offre une expérience de conduite unique grâce à ses fonctionnalités innovantes et son design soigné. Voici pourquoi il pourrait bien devenir votre nouveau compagnon de route.

Le YEEP.ME DAY, un vélo urbain connecté et intelligent

Ce vélo de ville est connecté grâce à l’application YEEP.ME. Cette technologie vous permet de suivre vos trajets, mais aussi de personnaliser vos préférences. Le déverrouillage moteur se fait par badge NFC pour une sécurité accrue. En plus, ses capteurs intelligents ajustent automatiquement l’assistance en fonction du terrain. Vous n’avez qu’à pédaler et le vélo s’occupe du reste ! Vous bénéficiez aussi d’une autonomie allant jusqu’à 100 km avec une batterie amovible de 418 Wh.

Le confort n’est pas en reste et c’est une des raisons pour lesquelles le vélo urbain connecté YEEP.ME DAY est un bon plan. Avec ses roues de 28 pouces et sa fourche avant télescopique, le deux-roues assure une conduite agréable et stable. Cela s’applique sur différents types de surface. Son poids léger de seulement 25 kg et son cadre en aluminium A6061 facilitent la manipulation du vélo et offrent, en même temps, une grande robustesse.

Un deux-roues fiable et sécurisé, idéal pour la ville

L’un des points forts du vélo urbain connecté YEEP.ME DAY est son système de sécurité intégré. En cas de tentative de vol, l’engin émet un bip d’alarme dès qu’il détecte un mouvement. L’activation du badge NFC permet d’arrêter l’alerte. Ce vélo s’adapte donc parfaitement à un usage urbain où les vols de vélos sont plus fréquents. Bien sûr, vous pouvez toujours vous munir d’un antivol pour vélo. Les freins à disque mécaniques assurent en outre une sécurité maximale, même sous la pluie.

Autre point non négligeable, qui fait du vélo urbain connecté YEEP.ME DAY un bon plan : la garantie de 5 ans (enregistrée sur l’application). Elle couvre tant la mécanique que l’électronique du vélo. Vous bénéficiez par ailleurs d’un SAV localisé en Europe, notamment en France, Belgique, et d’autres pays voisins. Ne manquez pas l’occasion de faire l’acquisition de ce modèle haut de gamme à un tarif réduit de 799 euros. Cette offre imbattable vous fera économiser plus de 1 400 euros !

