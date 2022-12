Bon plan : cette trottinette électrique n’a jamais été plus abordable !

Une trottinette électrique bien conçue sous le seuil des 500 euros, voilà un bon plan assez exceptionnel pour être rater. En plus, il s’agit de l’excellent Runway Plus, un e scooter électrique pliant aux caractéristiques remarquables.

En ce moment, Wegoboard propose de bons plans autour de la mobilité électrique, notamment avec le Runway Plus, en promotion. Il s’agit d’une trottinette électrique pliable munie de tous les éléments nécessaires afin d’offrir à son utilisateur maniabilité et confort. Pour vous donner une idée bien précise de ce que la Runway Plus peut offrir, découvrez ci après sa présentation.

Trottinette électrique Runway Plus : un bon plan pour les trotteurs débutants

Le confort de la Runway Plus se remarque dès sa prise en main. En fait, pour une trottinette électrique qui coûte moins de 500 €, elle dispose d’une large plateforme permettant d’accueillir les deux pieds de son utilisateur. Ses pneus de 10 pouces assurent un déplacement agréable. De ce fait, vous ne risquez pas de sentir la route, quel que soit le type de chemin emprunté.

De plus, cet E-scooter se révèle très maniable. Elle intègre divers accessoires indispensables garantissant la sécurité de ses conducteurs, en particulier les trotteurs amateurs. Elle comprend un système de frein puissant permettant un arrêt instantané si besoin et ce peu importe la vitesse engagée. Un écran LCD est disposé sur le guidon de la Runway Plus. Cet affichage fournit diverses informations en temps réel sur la trottinette électrique. Notamment la vitesse, le mode de conduite ou le niveau de la batterie.

On peut dire que cette trottinette électrique de Wegoboard constitue un bon plan à saisir pour ceux qui recherche un modèle permettant de découvrir les joies de ce type de mobilité.

Une puissance parfaite pour une utilisation quotidienne

Côté performance, il faut noter que la Runway Plus ne fait pas partie des scooters électriques les plus puissants du secteur. Mais cette caractéristique semble être une bonne chose pour les utilisateurs débutants.

En fait, elle ne dépasse pas les 25 km/h, comme stipulé par la législation européenne sur les scooters électriques. Toutefois, le moteur réserve une excellente surprise. Sa motorisation de 700 Watts en crête permet de circuler librement dans la ville. Ce moteur fait preuve de plus de puissance que ce qu’il semble, car il garde la bonne vitesse même pour gravir les collines. En effet, il peut atteindre facilement les 15 km/h en côte. Il s’agit d’une nouvelle excellente pour ceux qui vivent dans une ville vallonnée.

Par ailleurs, on remarque qu’entre les poignées du guidon, plus précisément dans la tube hermétique, se loge une batterie Lithium. Cette particularité est très sécurisante, dans le sens qu’elle ne risque pas d’être mouillée et endommagée. Cette batterie de 36V assure une autonomie totale de 35 km. En revanche, en optant pour une double batterie, vous bénéficiez de 70 km d’autonomie. Le temps nécessaire pour la recharger varie de 6 à 8 heures.

Pour 489 euros, la trottinette électrique Runway Plus offre la puissance nécessaire pour se déplacer en ville confortablement, ce qui en fait une bonne affaire à ne pas manquer.

Runway Plus : une trottinette électrique élégante

La Runway Plus affiche un design soigné et fin. Elle se décline en 2 différentes couleurs. On trouve d’abord un modèle noir avec des décorations rouges au niveau du guidon, des roues et du logo. Quant à la couleur grise, le guidon, le logo et les roues sont en bleu.

En termes d’ergonomie, la Runway Plus pèse seulement 15 kg, la rendant la trottinette électrique la plus légère. Grâce à ces couleurs différentes et à sa structure ergonomique, ce scooter électrique est capable de vous accompagner un peu partout. Vous pourrez sans problème la ranger au besoin ou la transporter.

En résumé, la Runway Plus convient parfaitement à ceux qui souhaitent se lancer dans le scooter électrique. Elle est à la fois pliable et légère, maniable et facile à transporter. En prime, cette trottinette électrique affiche un prix abordable, ce qui en fait un bon plan du moment. En effet, elle bénéficie d’une réduction de 34 % par rapport à son prix initial. Elle coûte désormais 489 euros au lieu de 749 euros. Soulignons encore la qualité du service après-vente, attentif et disponible 24h sur 24.

Alors si vous cherchez une alternative à la voiture et aux transports publics, cet e scooter électrique est l’idéal. En principe, rares sont les offres promotionnelles sur les trottinettes électriques, ainsi si vous souhaitez profiter d’une bonne affaire, vous devrez l’ajouter à votre panier. Elle est disponible jusqu’à épuisement des stocks.