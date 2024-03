[BON PLAN] – Profitez de la centrale vapeur Calor Pro Express à prix cassé !

Redéfinissez les standards de votre repassage avec la centrale vapeur Calor Pro Express Ultimate Pure+, maintenant disponible à un prix exceptionnel. Transformez une corvée en un plaisir grâce à une technologie de pointe, une performance inégalée et un confort d'utilisation exceptionnel. À saisir dès maintenant pour des séances de repassage rapide, efficaces et tout en douceur.

Votre allié repassage à prix réduit !

Ne manquez pas cette occasion unique de transformer votre routine de repassage avec la Calor Pro Express Ultimate Pure+ à seulement 349,99 euros au lieu de 378,60 euros. Profitez également de la flexibilité de paiement, avec la possibilité de régler en quatre fois sans frais supplémentaires.

Avec une garantie de 2 ans et une réparabilité de 10 ans, c'est l'investissement parfait pour ceux qui cherchent qualité, efficacité et durabilité.

Investissez dans le meilleur pour votre linge et simplifiez-vous la vie avec cette central vapeur professionnel. Cette offre est limitée, ne laissez pas passer la chance d'élever votre expérience de repassage à un niveau supérieur !

Les atouts de la Calor Pro Express Ultimate Pure+

Technologie avancée pour un repassage impeccable

Cette centrale vapeur de Calor est une révolution dans le monde du repassage. Elle est équipée de la technologie Smart Steam. La Calor Pro Express Ultimate Pure+ ajuste automatiquement la vapeur en détectant le mouvement du fer. Cette fonctionnalité garantit des résultats impeccables sans effort. Avec cinq préréglages intégrés, elle s'adapte parfaitement à chaque type de tissu.

Performance exceptionnelle pour tous vos besoins

Dites adieu aux plis tenaces grâce au débit de vapeur continu allant jusqu'à 180 g/minute, complété par une fonction pressing jusqu'à 650 g/minute. La centrale vapeur Calor Pro est conçue pour des séances de repassage plus efficaces et rapides. Elle vous permet de consacrer plus de temps à ce que vous aimez.

Durabilité et entretien simplifié

Profitez d'une expérience de repassage sereine grâce au système de double protection anticalcaire. Ce dernier prolonge la durée de vie de votre appareil tout en évitant les taches sur vos vêtements. Le collecteur de calcaire unique garantit une performance longue durée et assure une glisse parfaite à chaque utilisation.

Un confort d'utilisation inégalé

Repassez en toute tranquillité avec la centrale vapeur la plus silencieuse de la gamme Calor. Sa conception réduit significativement le bruit sans compromettre la performance. Cela vous permet de repasser tout en regardant votre série préférée ou en discutant avec vos proches. Le réservoir d'eau amovible facilite le remplissage et le nettoyage de l'appareil.

