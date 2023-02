Les rencontres en ligne : une approche efficace et un gain de temps

En 2014, le centre de recherche britannique YouGov a mené une étude intéressante : les experts ont interrogé des dizaines de couples mariés pour déterminer dans quelle mesure le mariage affecte la relation avec le premier amour. Il s’est avéré qu’en Grande-Bretagne, 27 % de tous les couples sont mariés à leur premier amour. 97% d’entre eux admettent qu’ils veulent être avec leur partenaire jusqu’à la mort, et 78 % n’ont jamais pensé à quitter leur partenaire.

Cela semble bien, non ?

Mais essayez de vous rappeler maintenant, y a-t-il parmi vos amis des personnes qui ont épousées leur premier amour ? Il n’y en très probablement aucune, ou alors 1 ou 2 personnes tout au plus. Cela suggère que les premières relations amoureuses sont souvent loin d’être des réussites et se transforment rarement en mariage. Ce qui signifie que la plupart d’entre nous font des erreurs lorsqu’ils cherchent l’âme sœur et prennent souvent des décisions hâtives. Surtout lorsqu’il s’agit de rencontres en ligne.

Aujourd’hui, nous allons essayer de comprendre comment éviter les erreurs dans les rencontres en ligne, comment augmenter vos chances de réussite et pourquoi l’idéal que vous avez inventé ne correspond généralement pas à la réalité. Il y aura beaucoup de choses intéressantes !

Les erreurs les plus courantes lors de la recherche de l’âme sœur sur le web

Erreur n° 1. Rechercher le ou la partenaire « idéal(e) »

Dans son subconscient, chaque personne se forge un certain idéal de sa seconde moitié. Le problème est que cet idéal n’existe généralement pas dans la réalité. Et plus vous essayez de le trouver, plus vous ratez d’opportunités. Il est parfois très utile de s’abstraire de cette image fictive et de devenir réaliste. Les personnes idéales n’existent pas. Plus vite vous le comprendrez, plus vite vous pourrez trouver votre véritable amour.

Erreur n° 2. Un profil vide et ennuyeux

Votre profil sur un site ou une application de rencontres est votre carte de visite. S’il est vide ou grossièrement rempli, vous ne devez pas vous attendre à éveiller l’intérêt des autres utilisateurs ou utilisatrices. Essayez d’en dire le plus possible sur vous, mettez en avant vos points forts, et partagez vos intérêts ainsi que vos hobbies de manière non conventionnelle afin d’attirer l’attention. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez vraiment attirer des personnes qui vous correspondent.

Erreur n° 3. Prolonger la conversation par message

Toute conversation par texto s’épuise tôt ou tard. À un moment donné, vous réalisez soudain que vous avez cessé de parler de quelque chose d’intéressant et que vous ne faites qu’échanger des phrases de routine. Cela signifie que le moment est passé. Il faut agir différemment. Lorsque votre communication dans un chat textuel bat son plein, invitez votre interlocuteur ou votre interlocutrice à se rendre dans un chat vidéo en ligne et à discuter de vive voix. C’est une étape importante dans le développement de votre relation et cela peut être la clé du succès.

Erreur n° 4. De mauvaises photos de profil ou simplement inappropriées

Beaucoup sous-estiment l’importance d’une photo de profil. Or, c’est à partir de vos photos que les autres se font la première impression de vous. Assurez-vous que toutes les photos de votre compte soient de qualité suffisante, claires, sans étrangers ni objets distrayants. Les portraits en demi-longueur et en pleine longueur sont les mieux adaptés. Il est grandement préférable d’éviter la photo en compagnie d’ami(e)s ou de parents.

Erreur n° 5. Des attentes trop élevées ou trop faibles

Il peut parfois être difficile pour une personne de s’évaluer objectivement et de définir ses propres exigences vis-à-vis d’un(e) partenaire potentiel(le). Certains surestiment trop leurs exigences, et d’autres, au contraire, les sous-estiment à un niveau totalement inexplicable. Si vous rencontrez ce problème, essayez de réévaluer sérieusement vos priorités et vos attentes. Et si cela ne fonctionne pas, essayez de contacter un professionnel. Cela peut parfois s’avérer très utile.

Pourquoi la personne qui répond parfaitement à vos besoins n’est peut-être pas le meilleur partenaire pour vous

Notre cerveau nous trompe tout le temps. Et lorsque nous essayons de nous faire une image du ou de la partenaire idéal(le) pour une relation, cette tromperie devient parfois tout simplement colossale. Le fait est que lorsque nous imaginons notre âme sœur idéale, dans la plupart des cas, nous voyons une personne qui nous ressemble. Avec les mêmes hobbies et intérêts, le même style de vie et même quelques similitudes au niveau de l’apparence.

C’est là que se trouve le principal piège. Vous n’êtes pas fait(e) pour une personne qui vous ressemble !

Il y a quelques années, un article intéressant sur ce sujet a été publié sur le portail en ligne Fire in Spire. Dans cet article, les auteurs expliquaient simplement pourquoi le partenaire idéal est une personne qui ne vous ressemble pratiquement pas. Essayons de transmettre brièvement l’idée principale de cet article.

Lorsque les personnes sont semblables les unes aux autres, elles peuvent vraiment se sentir bien ensemble. C’est bien lorsque vous avez les mêmes goûts en matière de musique, de films, de sports, etc. Mais tout cela fonctionne bien pour des amis, pas pour un couple amoureux. Il s’avère donc que plus vous ressemblez à une personne, plus vos chances d’avoir une relation romantique sont faibles.

Vous avez probablement entendu l’expression « les contraires s’attirent ». C’est donc la vérité ! Souvent, les relations les plus fortes se nouent avec des personnes qui sont complètement différentes l’une de l’autre, qui ont des passe-temps et des intérêts complètement différents, dont la vision du monde diffère à bien des égards. Dans un tel couple, les amoureux ne se contentent pas de se compléter. Ils s’ouvrent mutuellement à des aspects complètement nouveaux de la vie, s’immergent dans leurs mondes respectifs et changent les bases habituelles de leur vie. Cela signifie qu’ils se donnent mutuellement des émotions et des impressions totalement nouvelles, ce qui les rend encore plus attirants.

Et maintenant, compte tenu du point précédent, voyons comment fonctionnent les sites et applications de rencontre modernes : Ils essaient simplement de sélectionner pour vous des personnes ayant des intérêts, un caractère et des principes de vie similaires. C’est-à-dire qu’au lieu d’aider à trouver l’amour, ils aident à trouver … de nouveaux amis.

Oui, c’est vrai. Avec un haut degré de probabilité, le service de rencontres en ligne vous recommandera des personnes qui vous conviennent mieux en tant qu’amis, mais pas en tant que partenaires romantiques. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les rencontres modernes sur le Web sont une déception pour beaucoup, et les gens refusent tout simplement de continuer à chercher leur amour de cette manière.

Nous n’exclurions pas complètement les sites et applications de rencontre. Cependant, nous pouvons vous recommander une bonne alternative à ceux-ci — le chat par webcam.

Nous parlons de ce que l’on appelle les chats « cam to cam » — des sites et applications qui mettent en relation des interlocuteurs et des interlocutrices aléatoires par vidéo, ce qui vous permet de communiquer dans un format pratique et d’apprendre immédiatement à mieux vous connaître.

L’avantage du chat par webcam en direct dans le contexte de notre discussion est évident — il n’essaiera pas de chercher un interlocuteur ou une interlocutrice qui vous ressemble le plus possible. Il y a une bien plus grande probabilité que votre interlocuteur ou votre interlocutrice ait des intérêts différents et une vision du monde distincte. C’est-à-dire votre opposé(e), avec qui il sera au moins plus intéressant de communiquer.

Si le cam chat aléatoire est quelque chose de nouveau et de peu familier pour vous, nous pouvons vous recommander quelques sites éprouvés pour commencer :

Chatrandom — un cam chat avec un filtre de genre, une recherche par intérêts et des salons de discussion thématiques. Il existe également un chat séparé avec des filles, mais son accès est payant. Le montant étant néanmoins assez faible, vous pouvez donc essayer si vous souhaitez communiquer uniquement avec des filles.

CooMeet — un live chat cam avec un filtre de genre unique qui connecte exclusivement des hommes avec des femmes. De plus, grâce à la vérification des comptes, il n’y a pas de faux-profils ni de bots ici. Beaucoup apprécieront également le traducteur de messages intégré, grâce auquel le potentiel de rencontres intéressantes est multiplié par des dizaines et des centaines de fois. CooMeet dispose également d’applications pratiques et fonctionnelles pour iOS et Android.

Les chats par webcam peuvent vraiment vous aider à gagner beaucoup de temps et à ne pas le consacrer à des textos interminables, comme c’est souvent le cas dans les rencontres classiques. Vous voyez immédiatement une personne, entendez sa voix, évaluez la manière de communiquer, etc. Parfois, dix minutes de chat par webcam s’avèrent plus productives qu’une semaine de textos quotidiens. Vous sentez immédiatement s’il y a une étincelle entre vous et si cela vaut la peine de transférer la communication hors ligne dans un avenir proche. Et si vous voyez que le dialogue avec une personne ne se poursuit pas ou qu’il est désagréable, vous pouvez littéralement passer à l’interlocuteur ou à l’interlocutrice suivant(e) en un seul clic.

Pour résumer : pourquoi une rencontre en personne devrait précéder le sentiment de tomber amoureux

Nous avons dit plus haut que le cerveau nous trompe constamment. Et nous avons une confirmation de plus de cette affirmation. Lorsque vous communiquez avec une personne qui vous plaît depuis longtemps, cette sympathie grandit progressivement. Vous commencez à idéaliser votre interlocuteur ou votre interlocutrice et ne remarquez pas ses inconvénients évidents. Cela peut mal se finir !

Si les sentiments prennent le pas sur votre esprit, vous risquez fort d’être fortement déçu à l’avenir. Et plus vous communiquez exclusivement en ligne, plus cette frustration peut être grande. Par conséquent, votre tâche est de ne pas retarder la vraie rencontre.

Pour commencer, essayez de transférer la communication des SMS au chat vidéo en ligne le plus rapidement possible. Organisez plusieurs rendez-vous vidéo au cours desquels rien ne vous distraira et où vous serez tous deux complètement concentrés l’un sur l’autre. À ce stade déjà, vous serez en mesure de mieux comprendre si cette personne est faite pour vous ou non. Et si vous êtes sûr qu’il y a une chance, vous pouvez progressivement transférer votre communication hors ligne. Un conseil : assurez-vous que vos objectifs correspondent. Il existe des situations où une personne cherche à trouver l’amour, et d’autres ou elle ne souhaite que se faire de nouveaux amis. Au final, les deux peuvent donc être déçus.

Quoi qu’il en soit, n’abandonnez jamais et continuez à avancer ! Quelque part dans le monde, il y a cette personne avec laquelle vous vous sentirez vraiment heureux. Il faut juste faire un petit effort pour la trouver !