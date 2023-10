Prime Days : Le casque Sennheiser sans Fil HD 450SE à prix fou, grâce à ce bon plan !

Vous êtes fan de musique et vous voulez vous offrir un casque capable de retransmettre tous vos tubes favoris ? Ne cherchez pas plus loin. C’est sur Amazon France que vous trouverez votre bonheur. Le casque Sennheiser sans Fil HD 450SE fait maintenant l’objet d’un super bon plan !

Venez vite découvrir cette offre le temps qu’elle dure ! Vous n’en reviendrez pas ! C’est l’occasion d’acquérir un article de qualité actuellement victime d’une promotion sans précédent. Faites vite !

Sennheiser Casque sans Fil HD 450SE avec Alexa Bluetooth 5.0 équipé de la réduction Active de Bruit Noir Temps de recharge : 2 heures

La technologie Bluetooth 5.0 p...

Réduction active de bruit pour...

Longue durée de vie de la batt... 199.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Un casque qui coûte maintenant moins de 80 euros !

Alors qu’il est normalement vendu au prix de 109,90€ sur Amazon France, le casque Sennheiser sans Fil HD 450SE de couleur noir peut désormais être acheté pour seulement 79,99€ grâce à ce bon plan ! Et c’est uniquement lors de ces Prime Days que cela se passe !

Il faut donc se hâter, car c’est une offre exclusive si vous êtes membre de la plateforme Prime d’Amazon. Vous économiserez quasiment 29,91€. Ce qui n’est pas une petite somme, loin de là.

Ainsi vous obtiendrez un article neuf et dont la qualité vous impressionnera, c’est certain. Doté de la technologie Bluetooth 5.0, ce casque possède une connectivité fiable. Et il offre un son parfaitement synchronisé lors du visionnage de vidéos sur smartphone. Tout cela, grâce à la prise en charge des codes de haute qualité AAC et AptX Low Latency.

Sans compter le fait que le casque Sennheiser sans Fil HD 450SE est capable de réduire activement les bruits alentour pour un plaisir d’écoute ininterrompu. C’est idéal dans les environnements bruyants ou en déplacement.

Les caractéristiques du casque Sennheiser sans Fil HD 450SE

Comme tous les casques sans fil, le Sennheiser HD 450SE peut être lié à votre smartphone pour vous permettre d’écouter vos chansons ou vos podcasts préférés à tout moment. Mais c’est un appareil à commandes intuitives et personnalisées. C’est ce qui le rend spécial. Il comprend un bouton et un micro qui permet de s’adresser à l’assistant virtuel Alexa, Siri ou l’Assistant Google.

Sennheiser Casque sans Fil HD 450SE avec Alexa Bluetooth 5.0 équipé de la réduction Active de Bruit Noir Temps de recharge : 2 heures

La technologie Bluetooth 5.0 p...

Réduction active de bruit pour...

Longue durée de vie de la batt... 199.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Et comme l’application Sennheiser fournit un égaliseur, un mode podcast et des mises à jour du firmware, ce casque vous procurera toujours le meilleur son possible si vous en prenez soin.Son temps de recharge est de 2 heures si vous utilisez un chargeur rapide de type USB-C. Mais une fois fonctionnelle, cet appareil possède une longue durée de vie, car il peut fonctionner pendant environ 30 heures non-stop.