Avatar 2 : révélations et secrets de la bande annonce de La voie de l’eau

La première bande-annonce d’Avatar 2, officiellement titré Avatar : La voie de l’eau, est sortie depuis peu. Elle dévoile plusieurs secrets du film.

Disney a enfin publié la bande-annonce d’Avatar 2 dans la foulée de celle de Doctor Strange in the multivers of the Madness. Voici quelques révélations sur la voie d’eau.

Avatar 2 revient à la beauté de Pandora

La bande-annonce d’Avatar 2 commence sur une photo de Jake, Neytiri et leur famille Na’vi en train d’explorer les forêts de Pandora. Cela rappelle immédiatement aux téléspectateurs tout ce qu’ils ont aimé dans le premier film Avatar.

L’accent mis sur Jake et sa famille montre également que de l’eau a coulé sous les ponts dans Pandora et dans le monde réel. Ce ne sont plus les mêmes personnages que dans le premier film.

Miles, le fils adoptif de Jake et Neytiri est une araignée humaine

Miles Socorro, joué par Jack Champion, est né sur une base militaire de Pandora. Trop petit et fragile pour être ramené sur Terre, il rejoint la famille de Jake et Neytiri. Il est élevé aux côtés des enfants Na’vi : Neteyam, Lo’ak et Tuktirey, mais il n’est pas totalement accepté.

Son surnom Spider lui vient du fait qu’il est aussi agile que n’importe quel Na’vi.

La bande-annonce d’Avatar 2 révèle des Banshees aquatiques

La bande-annonce d’Avatar : la voie de l’eau montre des Banshees survolant les océans de Pandora. Rappelons que dans le premier film d’Avatar, les Na’vi de la tribu Omaticaya se lient aux Banshees pour pouvoir s’envoler.

Les couleurs un peu différentes des Banshees actuelles suggèrent peut-être qu’elles seraient une sous-espèce différente. Ce serait des Banshees aquatiques par opposition aux Banshees des montagnes. La présence de leur interface neuronale semble indiquer qu’elles peuvent encore être pilotées par des Na’vi.

La bande-annonce d’Avatar 2 présente une nouvelle tribu côtière Na’vi

Avatar : la voie de l’eau met en scène Metkayina, une nouvelle tribu de Na’vi. Selon le producteur Jon Landau, l’intrigue d’Avatar 2 verra les Sully contraints de fuir leur environnement d’origine dans la forêt tropicale. Ils chercheront refuge auprès de la Metkayina, mais auront du mal à s’intégrer probablement à cause de la nature humaine de Jake et de Miles. Les Sully s’y retrouvent comme des poissons hors de l’eau aussi bien culturellement qu’écologiquement.

La nouvelle technologie sous-marine d’Avatar 2

La bande-annonce d’Avatar 2 présente de nombreuses scènes clés sous les vagues de Pandora et explorant ces récifs coralliens. Il faut rappeler que l’une des raisons qui a poussé James Cameron à repousser sans cesse la sortie de suite d’Avatar était la nécessité de développer de nouvelles technologies pour les scènes aquatique, dont une remorque spéciale. Le résultat est bluffant.

La présence des Humains sur Pandora

La bande-annonce d’Avatar 2 montre que les Humains n’ont pas quitté Pandora. Ces derniers cherchent encore le moyen d’obtenir de l’unobtanium, un minéral rare. Jake tente de maintenir la paix entre les mineurs et les Na’vi. Ces efforts semblent cependant voués à l’échec, car ce serait une autre opération minière qui les aurait poussés à fuir la forêt tropicale.

La bande-annonce d’Avatar 2 illustre le conflit entre les tribus Na’vi

Chacune des quinze tribus de Na’vi ont leur propre sous-culture. Cette bande-annonce fait allusion au conflit opposant la tribu Omaticaya de Jake et Neytiri et les Metkayina. La nature humaine de Jake et de Miles semble être le principal point de discorde. La bande-annonce montre des Na’vi portant des vêtements humains et utilisant des armes humaines.

Comment les Na’vi respirent sous l’eau dans Avatar 2

La bande-annonce d’Avatar 2 montre que les Na’vi se sont adaptés à la vie sous l’eau pour mieux survivre. Ils peuvent même se lier avec des créatures océaniques comme les Banshees. On les voit plonger sous les vagues à des profondeurs allant au-delà de ce qu’un humain peut supporter.

La bande-annonce d’Avatar 2 révèle de nouveaux et époustouflants environnements sur Pandora

Les environnements océaniques de Pandora sont basés sur les véritables récifs coralliens de la Terre. Il est facile d’imaginer que Cameron trouverait le moyen de perpétuer le symbolisme écologique d’Avatar des forêts tropicales aux récifs.

Avatar 2 révèle que tous les Na’vi n’ont pas la peau bleue

Cameron a délibérément décidé de donner une peau bleue aux Na’vi pour leur donner un sentiment d’altérité. La couleur de la peau est en effet une préoccupation majeure sur Terre. La couleur bleue correspondait plus à l’environnement des Na’vi et la peau verte semble être l’apanage de la science-fiction.

Dans cette bande-annonce d’Avatar 2, Cameron semble avoir changé d’approche, car un Na’vi est aperçu avec une peau verte.

La bande-annonce d’Avatar 2 pourrait révéler le Toruk de l’océan

Cette bande-annonce semble montrer ce qui est l’équivalent océanique du grand léonoptérix : le Toruk. La créature ressemble à une baleine. Cela suggère que le film ne se cantonne pas aux récifs coralliens, mais plongera dans les profondeurs de l’océan. Ce cliché représente le lien étroit entre les Na’vi et le monde de Pandora.

La mystérieuse cérémonie Na’vi d’Avatar 2 où est aperçue Kate Winslet

Kate Winslet incarne Ronal, un Na’vi membre de la Metkayina. Selon Winslet, son personnage participe à une cérémonie sous-marine clé que l’on aperçoit d’ailleurs dans la bande-annonce d’Avatar 2.

Avatar 2 verra encore la famille de Jake et Neytiri entrer en guerre

Le premier film d’Avatar a vu Jake et Neytiri sauver Pandora de la menace humaine. Avatar 2 verra les Na’vi se battre contre les envahisseurs, mais aussi contre quelques membres de leur propre espèce. Jake et Neytiri devront donc trouver le moyen d’unir les tribus de Pandora et de se battre ensemble pour sauver leur monde.

Les tribus Na’vi font la guerre dans l’océan

La bande-annonce d’Avatar 2 laisse entendre qu’une bataille majeure aura lieu dans la mer. Deux tribus Na’vi s’y affrontent violemment.

Le slogan d’Avatar : La voie de l’eau est « Cette famille est notre forteresse »

La deuxième se concentrera sur une seule famille qui doit rester unie face à un monde hostile. Jake et Neytiri et leur famille se défendent contre les humains, mais aussi de leurs camarades Na’vi.

L’explication du titre Avatar : la voie de l’eau

Ce titre est pertinent puisque Jake et sa famille rencontreront une tribu de Na’vi qui vit dans et autour des océans. Cette nouvelle tribu a développé une culture bien différente de celle de Jake et sa famille.

Cette nouvelle approche permet à Avatar 2 de poursuivre son thème d’exploration. Elle dévoile un mode de vie différent correspondant aux thèmes environnementaux de base.

En attendant la sortie d’Avatar : la voie de l’eau prévue le 14 décembre 2022, appréciez encore la bande-annonce d’Avatar 2.