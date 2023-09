Starfield vs Baldur’s Gate 3 : quel RPG est fait pour vous ?

Starfield vs Baldur’s Gate 3, découvrez les différences entre ces deux RPG pour choisir celui qui vous convient le mieux. Les détails dans ce qui suit !

Après la sortie de Starfield, de nombreux gamers se sont retrouvés devant l’embarras du choix : trahir Baldur’s Gate 3 au bénéfice de Starfield ou continuer à en jouer le temps de s’en lasser ? D’autant plus que le CRPG ne semble plus avoir une suite plausible bien qu’il soit l’un des plus grands blockbusters de tous les temps !

Beaucoup pensent en effet que Baldur’s Gate 3 reste l’un des meilleurs jeux de 2023 jusqu’au jour où Starfield a pointé le bout de son nez. Le jeu a dépassé largement toutes les attentes lors de sa sortie, surtout en nombre de ventes. Alors, la question que l’on se pose c’est « est-ce que Starfield peut réellement concurrence Baldur’s Gate 3 » ? Essayons de décrypter la question dans ce qui suit !

Baldur’s Gate 3 vs Starfield : un CRPG style Donjon et Dragon et un RPG des plus classiques

Si vous êtes un adepte des jeux de rôle du type D&D, il faut croire que Baldur’s Gate 3 répondra parfaitement à vos envies ! Ce RPG isométrique a été développé par Larian Studios et présente un niveau de difficulté assez élevé. Il utilise de de nombreuses règles de la 5ème édition du même jeu de table, à quelques différences près.

Le jeu a pour objectif de contrôler un groupe composé de 4 personnages, y compris celui que le joueur va créer. Chacun d’eux a des compétences particulières pour venir à bout des obstacles et des combats tout au long du jeu.

Quant à Starflied, c’est un jeu basé sur la science-fiction, sorti tout droit des studios Bethesda, une succursale de Microsoft. Après la sortie des RPG tels que The Elder Scrolls V : Skyrim et Fallout 4, il faut croire que les développeurs de Starfield ont mis la barre très haute. Le jeu arrive à répondre aux attentes des gamers, surtout ceux férus de conquête galactique.

Avec Starfield, vous avez à portée de mains l’exploration galactique avec la possibilité de faire évoluer votre personnage. Il faut croire que c’est le RPG le plus abouti dans ce domaine jusqu’à présent. L’aventure, bien qu’elle se déroule en solo vous ouvre la porte à l’action, et explore le fin fond de l’espace dans tous les sens du terme !

Baldur’s Gate 3 vs Starfield : un monde médiéval à l’opposé d’un voyage vers l’espace

Nous avons d’un côté Baldur’s Gate 3, qui se base surtout sur un monde médiéval fantastique, et de l’autre Starfield, un jeu qui nous propulse vers le futur. Quoi qu’il en soit, les deux ont bénéficiés de beaucoup d’efforts dans leur conception.

En effet, Baldur’s Gate 3 a hérité des mêmes concepts que les autres jeux Baldur’s Gate tout en s’inspirant de la mythologie D&D. Mais, même si vous n’êtes pas un preux chevalier ou un enchanteur sorti tout droit du Moyen-âge, vous n’aurez aucun mal à glisser dans la peau de votre personnage dans Baldur’s Gate 3. Vous aurez le temps de vous familiariser avec cet univers fantastique tout en apprenant les différentes facettes du jeu.

Afin de vous aider à y parvenir, des textes explicatifs seront mis à votre disposition tout au long de l’aventure. Vous aurez suffisamment d’informations pour comprendre le jeu. Au final, vous découvrirez un univers familier aux passionnés de Fantasy, avec suffisamment de surprises pour faire toute la différence !

Starifield : un RGP spécial science-fiction

Pour ce qui est de Starfield, le jeu met l’accent sur un univers qui tourne autour de la science-fiction à l’instar de Star Wars. La spécificité du jeu réside dans ce domaine. Il faut toutefois noter une touche de modernité. Nous avons l’impression de nous retrouver dans une Amérique des années 50. Ajouté à cela l’Apocalypse suite à une évasion extra-terrestre ou à une explosion d’un astéroïde sur Terre.

Bien que vous puissiez avoir un sentiment de déjà-vu de Fallout dans Starfield, il faut comprendre que les deux RPG sont diamétralement différents. Starflied a été créé pour professer un sentiment d’optimisme lors de l’exploration de la galaxie. Dans ce jeu, le gamer va se retrouver à une période où l’exploration des contrées galactiques bat son plein. Certaines planètes sont prospères, offrant de nombreuses possibilités, si d’autres restent encore vierges et inexplorées. Tel un Christophe Colomb des temps modernes, vous allez partir en quête de l’univers pour apporter de l’espoir à l’humanité !

Baldur’s Gate 3 vs Starfield : côté technique entre les bugs et les glitchs

Dans ce Baldur’s Gate 3 vs Starfield, nous ne pouvons pas passés à côté des bugs et des glitchs, étant donné que les RPG signés Bethesda sont tristement célèbres pour leurs lancements techniques difficiles. Cependant, Starfield est peut être une exception, étant donné que le jeu reste remarquablement fluide. Beaucoup de gamers qui ont essayé le jeu au cours de ces derniers jours vous le confirmeront tout comme le test sur Starfield que nous avons effectué.

Vous pouvez en être sûr, Starifeld ne présente pas de gros problèmes techniques vous empêchant de profiter d’une immersion totale, mis à part quelques bugs qui n’affectent en rien votre expérience gamer. Les temps de chargement sont raisonnables, le framerate est stable. Nous pensons que lors d’une prochaine mise à jour, Bethesda assurera de fixer ces pépins visuels.

A noter toutefois que si vous jouerez sur Xbox Series X, vous aurez les mêmes performances. Nous ne pouvons pas garantir celles sur PC ou Xbox Series S. Toutefois, nous pouvons vous assurer que Starfield reste le jeu le plus fluide de Bethesda jusqu’à ce jour.

Une similarité ou presque !

Baldur’s Gate 3 se trouve dans une situation à peu près similaire. Le jeu a été en accès anticipé pendant un certain temps, et Larian en a profité pour optimiser la version de lancement de son épopée RPG. Comme pour Starfield, la plupart des problèmes techniques actuels de Baldur’s Gate 3 ne sont en fait que des bugs visuels relativement mineurs.

Au tout début, Baldur’s Gate 3 avait été sujet à des plantages et des problèmes techniques beaucoup plus sérieux. C’est pour cette raison qu’une série de mises à jour avait été réalisée dans le but de corriger la plupart de ces problèmes majeurs. Ces mises à jour continuent encore jusqu’à aujourd’hui. L’objectif c’est d’optimiser le jeu pour une immersion complète. Cela sera aussi le cas de Starfield dans un avenir proche, des mises à jour destinées à optimiser le confort des joueurs pour une expérience inédite.

Dans notre comparatif Baldur’s Gate 3 vs Starfield, il faut cependant noter que les versions PS5 et Xbox Series X/S de Baldur’s Gate 3 ne sont pas encore disponibles à l’heure où nous écrivons. Pour ce qui est le cas de Starfield, le jeu est une exclusivité Xbox.

Baldur’s Gate 3 vs Starfield : un mode multijoueurs vs un mode solo

La première chose à noter c’est qu’avec Baldur’s Gate 3 vous avez un mode multijoueur. Par contre, pour Starfield c’est un mode solo. En effet, ce dernier né de Bethesda n’offre pas de mode multijoueur. Quoi qu’il en soit, il faut croire que des mods multijoueurs seront ajoutés au jeu d’ici les prochaines mises à jour. Vous adorez l’expérience en solo à bord d’un vaisseau spatial ? Starflied est certainement fait pour vous !

Vous pourrez voyager avec un compagnon PNJ dans Starfield. Il pourra être à vos côtés lors des combats par contre, les options d’interaction avec ce PNJ sera littéralement limitées. Certes, ils se battront automatiquement à vos côtés. Mais les échanges resteront limitées. Toutefois, vous êtes libre de voyager, de combattre et de conquérir des planètes à votre rythme et en solitaire.

Baldur’s Gate 3 vs Starfield : les quêtes principales et secondaires

Compte tenu des talents de son développeur, vous ne serez pas surpris d’apprendre que Baldur’s Gate 3 propose d’excellentes quêtes. En outre, cet aspect du jeu est encore meilleur que ce que l’on pourrait croire. L’histoire est au cœur du jeu, de quoi vous faire voyager de royaumes en royaumes pour des aventures inoubliables.

Les quêtes de Baldur’s Gate 3 sont non seulement bien écrites et bien conçues. Certaines restent des distractions mineures qui peuvent être résolues en deux tons trois mouvements. Tandis que d’autres vous prendront tout le jeu pour être résolues. C’est une fantastique collection d’activités pour pousser votre ambition d’aller de l’avant !

Ce qui unit toutes ces aventures, ce sont les nombreuses façons dont vous pouvez potentiellement progresser à travers elles. Un voleur sur la route peut être menacé, tué, contraint, transformé ou même rejoint. Toutes les approches sont viables et le jeu vous encourage à envisager toutes les options. Ainsi, même les quêtes mineures vous paraissent importantes et uniques dans votre parcours.

Ce qu’il faut retenir pour Starfield

Starfield ne laisse rien également au hasard en matière de quêtes secondaires et principales. Les joueurs n’auront rien à envier à Baldur’s Gate 3. Il faut croire que depuis Oblivion et Fallout 3, Bethesda a fait beaucoup d’efforts. Au lieu de se promener sur une carte du Nord au Sud, vous pourrez profiter d’aventures passionnantes derrière. Avec les critiques, l’éditeur a choisi d’innover, offrant à Starflied un nouveau souffle pour offrir aux gamers une expérience inédite.

Du coup, si vous vous demandez quel RPG vous convient après ces quelques points que nous avons développé dans Baldur’s Gate 3 vs Starfield, nous pouvons vous dire que chaque jeu à ses spécificités et que le choix dépendra surtout de l’aventure que vous souhaitez vivre. Alors à vos manettes !