[BON PLAN] – Une baisse de 300 euros sur l’aspirateur sans sac Rowenta X-O 90 Energy+

Découvrez une révolution du nettoyage avec l’aspirateur sans sac Rowenta X-O 90 Energy+. Ce modèle et conçu pour une aspiration en profondeur sur tous les sols. Cet appareil allie performances exceptionnelles, maniabilité optimale et technologie de pointe. Transformez votre routine de nettoyage dès aujourd’hui.

Une baisse 300 euros à ne pas rater !

Profitez dès maintenant d’une réduction incroyable de 60%, soit un prix exceptionnel de 199 euros au lieu de 499 euros. L’achat du Rowenta X-O 90 Energy+ s’accompagne d’une éco-participation de seulement 1,2 euros.

Livraison à domicile offerte

La promotion ne s’arrête pas à la baisse de prix. On vous offre également la livraison à domicile gratuite pour l’aspirateur sans sac Rowenta X-O 90 Energy+. Recevez votre commande directement à votre porte, sans frais supplémentaires. Cette offre exclusive ajoute une touche de commodité à votre expérience d’achat.

Garantie 2 ans extensible

Globalement, vous bénéficierez une garantie standard de 2 ans sur l’Aspirateur sans sac Rowenta X-O 90 Energy+. Mais on va encore plus loin pour vous assurer une tranquillité totale. Pour seulement 40 euros supplémentaires, vous pouvez étendre la garantie à 5 ans. Cela garantit que vous bénéficiez d’une protection prolongée et d’une totale satisfaction. Optez pour la tranquillité d’esprit et choisissez la garantie étendue pour profiter de votre aspirateur en toute confiance pendant de nombreuses années à venir.

A propos de l’aspirateur Rowenta X-O 90 Energy+

Des performances exceptionnelles pour tous les sols

Que vous ayez des carrelages, des parquets, des tapis ou des moquettes, l’aspirateur Rowenta X-O 90 Energy+ est conçu pour exceller sur tous les types de sols. Grâce à sa technologie Flex innovante, il atteint les endroits difficiles sous les meubles bas. Ce qui assure donc un nettoyage complet et sans compromis.

Confort d’utilisation optimal

Avec un niveau sonore de seulement 69 dB, cet aspirateur vous offre une expérience de nettoyage tranquille et agréable. Sa capacité de bac d’1,0 L, son variateur de puissance électronique et sa commande à la poignée accessible rendent le nettoyage plus simple que jamais. Vous bénéficiez également d’une autonomie impressionnante pouvant atteindre jusqu’à 90 minutes, idéale pour des espaces jusqu’à 140 m².

Maniabilité à toute épreuve

Avec un poids de seulement 6 kg, des roues multidirectionnelles et une poignée de transport pratique, l’aspirateur sans sac Rowenta X-O 90 Energy+ vous offre une mobilité exceptionnelle. Facilement transportable à l’étage et doté d’un pare-choc absorbant les chocs, il garantit une utilisation sans tracas.

Technologie de pointe pour une aspiration puissante

La technologie d’aspiration cyclonique de Rowenta utilise la force centrifuge pour séparer les poussières de l’air. Cela offre une puissance d’aspiration constante pendant tout le nettoyage. De plus, avec un système de filtration en 3 étapes, cet aspirateur élimine jusqu’à 99,99% des particules et allergènes.