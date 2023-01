Apple arnaque-t-il certains acheteurs du MacBook Pro M2 Pro ?

Apple semble avoir fait faux bond à ses amateurs habitués à des ordinateurs particulièrement rapides, avec les MacBook Pro M2 plus lents.

Les amateurs de MacBook sont unanimes sur la vélocité de leur ordinateur. Ce n’est toutefois pas le cas avec le MacBook Pro M2 et le Mac M2 mini. La rapidité tant vantée ne serait en effet pas au rendez-vous sur certains points.

Les derniers ordinateurs d’Apple déçoivent

Plusieurs points de vente ont d’ores et déjà confirmé la lenteur du stockage SSD des MacBook équipés des puces M2 et M2 Pro. Cette lenteur se ressent lors de la lecture comme de l’écriture. Une étude des performances du dernier MacBook Pro 14 pouces avec M2 Pro a montré une chute de vitesse de lecture et d’écriture de respectivement 40 % et de 20 %.

Les performances du M2 Mac Mini ont aussi été étudiées en utilisant le Blackmagic Disk Speed test. Ce MacBook a, lui aussi, déçu les attentes des amateurs en affichant une nette baisse respective de 50 % et 30 %.

C’est une mauvaise nouvelle pour les clients effectifs ou potentiels de ces produits. Personne n’aime en effet, utiliser des appareils à performance plus faible que celle espérée.

La raison de la lenteur des derniers ordinateurs Apple, MacBook Pro M2

Cette lenteur pointée du doigt est liée au mode de répartition du stockage SSD entre les puces de la carte mère du Mac. Auparavant, Apple partageait le stockage sur deux puces ou même plus. Le Mac mini M1 de 256 Go recourt par exemple à deux modules NAND de 128 Go. Le Mac mini M2 quant à lui, place ses 256 Go sur une seule puce, d’où sa lenteur.

Voyons également le MacBook Pro de 14 pouces. Apple a placé ses 512 Go sur quatre puces. Aujourd’hui, Apple a réparti son stockage sur seulement deux puces, d’où la réduction de la vitesse. La firme devrait donc améliorer la quantité minimale de stockage si elle veut la meilleure sortie SSD absolue.

Il se peut également qu’Apple a adopté l’approche actuelle pour économiser de l’argent. D’autant plus que lors de l’annonce de ses résultats d’octobre 2022, la firme a déjà expliqué qu’elle s’attendait à ce que les revenus du Mac diminuent considérablement d’une année sur l’autre au premier trimestre de 2023. D’où peut-être la prise de la décision de réduire les coûts de conception du Mac mini et du MacBook Pro.

La lenteur des appareils Apple : un souci qui n’est pas nouveau

Ce n’est pas la première fois que les utilisateurs voient un Mac M2 offrir des vitesses de stockage beaucoup plus lentes que celles de son prédécesseur. Les ordinateurs d’Apple notamment son MacBook Pro M2 et son MacBook Air M2 en souffrent tous les deux. Ces derniers, notamment les modèles d’entrée de gamme à 256 Go de stockage, sont assez lents. Fait intéressant, ce souci n’a affecté aucun MacBook M2 avec plus de 256 Go de stockage.

Ces modèles utilisent en effet plus d’une seule puce NAND. Apple a déçu ses clients avec la lenteur de ses derniers produits : le MacBook Pro M2 et le Mac M2 mini. D’autant plus que le Mac mini et le MacBook Pro sont toujours extrêmement rapides sur le plan de la vitesse SSD. Espérons que la prochaine génération de SSD Mac ne souffrira pas du même sort.