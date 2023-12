[PROMOTION] – Alesis Turbo Mesh Kit – batterie électronique 7 Pièces

Plongez dans le monde captivant de la batterie avec l’Alesis Turbo Mesh Kit, une expérience musicale sensationnelle à la portée de tous les batteurs en herbe ! Dotée de peaux maillées innovantes pour des sensations réalistes, cette batterie électronique 7 pièces offre une configuration premium conçue par Alesis.

Sensations réalistes et immersives

Le module de batterie Turbo vous emmène dans une aventure musicale avec 10 kits prêts à jouer, 30 morceaux pour vous accompagner et plus de 100 sons experts sélectionnés. Parfait pour les débutants, cet instrument propose un métronome intégré, une entrée auxiliaire et un mode d’apprentissage pour perfectionner votre jeu à la batterie.

Imaginez-vous jouer sur une caisse claire en peau maillée de huit pouces, des toms réactifs de huit pouces, trois cymbales percutantes de 10 pouces, et maîtriser le charleston ainsi que la pédale de grosse caisse. Le tout sur un rack en acier ultra-résistant pour une stabilité inégalée.

Promotion à ne pas rater

Profitez dès maintenant d’une promotion exclusive ! Bénéficiez de 21% de réduction sur l’Alesis Turbo Mesh Kit, soit 229,99 euros au lieu de 291,25 euros. Tous les prix incluent la TVA. Un cadeau idéal pour femme, homme ou enfant, cette batterie électronique est la clé pour donner vie à une nouvelle passion musicale.

Chaque kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour démarrer immédiatement, des câbles de connexion aux baguettes, en passant par la clé de batterie et l’alimentation secteur. Ne manquez pas cette opportunité de transformer vos aspirations musicales en réalité. Commandez dès maintenant et vibrez au rythme de votre propre mélodie avec l’Alesis Turbo Mesh Kit !