YEEP.ME DAY SPORT FC : Le vélo électrique urbain à moins de 900€ chez Decathlon !

Votre nouveau compagnon urbain, le YEEP.ME DAY SPORT FC, est maintenant en promotion chez Decathlon.

Le vélo électrique YEEP.ME DAY SPORT FC est au centre de l’attention chez Decathlon. Ceci, grâce à la promotion irrésistible que le vendeur propose en ce moment. Il s’adresse autant aux amateurs de trajets quotidiens qu’aux explorateurs urbains avertis. Découvrez pourquoi ce modèle est une opportunité à ne pas manquer.

Un bon plan pour les cyclistes urbains

La réduction sur ce vélo urbain est des plus impressionnantes. Le prix du YEEP.ME DAY SPORT FC de Decathlon passe effectivement de 2 398 euros à seulement 899 euros. Ce tarif attractif est valable jusqu’au 18 août 2025. C’est donc l’occasion idéale de s’équiper avec un vélo performant à moindre coût. Livré à domicile, il s’adresse aux citadins soucieux de conjuguer écologie et praticité au quotidien.

Le YEEP.ME DAY SPORT DC possède un cadre en aluminium léger. Avec ses roues de 28 pouces, c’est un choix parfait pour la ville. Il s’adapte en outre à divers profils d’utilisateurs et inclut également un porte-bagages avant pratique. Celui-ci peut supporter jusqu’à 10 kg, idéal pour les courses ou le transport d’équipements légers.

Quelles sont les performances YEEP.ME DAY SPORT FC ?

Ce vélo se dote d’un moteur puissant Bafang de 250 W avec un couple de 45 Nm. Il présage donc des déplacements sans effort, même sur les pentes modérées. Son système de transmission par courroie Gates Carbon simplifie par ailleurs l’usage et l’entretien du vélo.

Quant à sa batterie de 460 Wh, elle procure une autonomie maximale de 80 km. Le YEEP.ME DAY SPORT FC de Decathlon s’arme aussi de freins à disque avant et arrière. Ces derniers renforcent la sécurité en milieu urbain.

Petit plus : le vélo comporte un écran intégré au guidon. Il aide à surveiller en temps réel la vitesse, la distance parcourue ainsi que l’état de la batterie. En même temps, le cycliste profite de cinq modes d’assistance. Étanche et pratique, il répond aux exigences des trajets du quotidien avec fiabilité et esthétisme.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn