Voici les meilleures applications pour vos sorties à vélo (et pourquoi vous devez les avoir) !

Une myriade d’applications sont disponibles pour les cyclistes souhaitant apprécier davantage leurs promenades à vélo. Ces applications peuvent transformer une simple balade en expérience enrichissante et interactive. Explorons quelques-unes des meilleures applications pour les sorties à vélo électrique.

Géovélo, une des meilleures applications pour une balade à vélo

L’une des fonctionnalités phares de Géovélo est son système de calcul d’itinéraires. Il prend en compte plusieurs paramètres tels que le type de route, le dénivelé et la sécurité. Profitez aussi de recommandations pour découvrir des chemins et des lieux spécifiques. En outre, le système GPS de Géovélo vous guide à la fois via une carte détaillée et par des instructions vocales. De plus, vous pouvez enregistrer vos parcours préférés et les partager avec la communauté. C’est bel et bien une des meilleures applications pour les amateurs de vélo électrique.

Cyclers, une approche personnalisée et gratuite

Cyclers est une application gratuite qui aide les cyclistes à trouver des itinéraires sécurisés. Elle permet aux utilisateurs de planifier des trajets pour se déplacer sans difficulté. Considérée comme une des meilleures applications pour les conducteurs de vélo, elle permet aussi de créer des boucles pour les sorties. D’autre part, Cyclers propose un guidage GPS et une recherche d’itinéraires adaptée à votre condition physique. Elle considère tout aussi bien le type de deux-roues que vous utilisez, que ce soit un vélo traditionnel ou électrique, VTT électrique ou un VTT standard. Petit hic : certaines options avancées s’adressent uniquement aux abonnés de la version Premium.

Strava, parmi les meilleures applications pour une sortie à vélo

La force de Strava réside dans sa communauté engagée et ses fonctionnalités de tracking. Comparez vos prouesses à celles d’autres utilisateurs, participez à des défis et suivez des séances d’entraînement spécifiques. L’application est également compatible avec les vélos électriques. Cela permet de prendre en compte les spécificités de ces derniers dans l’analyse des performances. Par ailleurs, une version premium existe pour accéder à fonctionnalités avancées.

Komoot, l’outil idéal pour les aventuriers amateurs de cyclisme

Komoot est une des meilleures applications que nous vous conseillons pour une sortie à vélo. Cette application allemande excelle dans la planification de parcours et propose un guidage GPS. L’application peut aussi intégrer des Points of Interest (POI) dans la planification des itinéraires. Quoi d’autre ? Chaque étape de l’itinéraire est enregistrée dans un journal. Ceci offre la possibilité d’ajouter du texte et des photos pour illustrer l’expérience de la sortie. Cette fonctionnalité permet de conserver un souvenir visuel et narratif de vos aventures.

AllTrails, le compagnon des amoureux des sorties nature

Cette appli recense des milliers de chemins et de pistes que vous pouvez filtrer selon vos goûts. Grâce à elle, trouvez rapidement des itinéraires selon la difficulté, la distance ou le niveau de popularité de votre choix. Elle inclut également des évaluations et photos partagées par la communauté. Naturellement, AllTrails est une des meilleures applications gratuites pour les fans de vélo. Cela dit, pour ceux qui souhaitent enrichir leur expérience, un abonnement à AllTrails+ offre des informations complémentaires.

Outdooractive, une des meilleures applications pour fans de vélo

Outdooractive se concentre sur les activités en plein air. Elle couvre une vaste gamme d’activités en plein air dont le vélo électrique. Cette application offre des cartes topographiques précises, des itinéraires détaillés et des données de terrain approfondies. Les utilisateurs peuvent préparer chaque sortie grâce à ses cartes détaillées et à son GPS intégré. L’application permet aussi de stocker et partager vos aventures en format photo et vidéo. Avec la version Pro, téléchargez une carte à l’avance et consultez-la même sans connexion internet.

