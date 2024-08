Ford sort une gamme de vélos électriques inspirés des mythique Mustang et Bronco

Le marché des véhicules électriques a le vent en poupe, et pas seulement en ce qui concerne les voitures. Les constructeurs automobiles américains tendent aujourd'hui à diversifier leur offre en s'intéressant à d'autres domaines. Ford s'est d'ailleurs attaqué à celui du vélo électrique et s'est inspiré de la Mustang et du Bronco.

Une incursion inédite de Ford dans l'industrie du vélo électrique

Afin de surfer sur la vague croissante des moyens de transport écologiques et innovants, Ford propose une nouvelle expérience utilisateur. Ces nouveaux vélos électriques constituent un véritable hommage aux modèles de voitures légendaires de la marque, la Mustang et le Bronco. Pour cela, ils ont adapté leur image de puissance, design et performance à deux roues.

Ce projet est plus qu'une diversification sur le plan produit. Il représente également une stratégie marketing habile. En reprenant le nom et le style de ses modèles phares tels que la Mustang et le Bronco, Ford espère attirer les amateurs de belles mécaniques. La marque vise aussi à séduire une nouvelle clientèle sensible aux enjeux environnementaux et à la mobilité durable.

Pour donner vie aux vélos électriques Mustang et Bronco, Ford ne s'est pas lancé seul. La firme a collaboré étroitement avec l'entreprise N+. Cette dernière est renommée dans la fabrication de vélos électriques haut de gamme.

N+ apporte son expertise technique et partage la vision de Ford en matière de développement urbain durable. Cette alliance stratégique assure que chaque composant des vélos répond aux standards élevés des consommateurs actuels.

Caractéristiques techniques des vélos électriques Mustang et Bronco

Conçus pour offrir une alternative élégante et performante, ces deux-roues arborent des spécificités techniques qui méritent d'être détaillées. Le vélo électrique inspiré par la Mustang reflète parfaitement l'esprit sportif et audacieux du célèbre véhicule de Ford. Doté d'un moteur puissant et d'une batterie longue durée, il promet une autonomie exceptionnelle. De plus, le cadre aérodynamique et élégant évoque sans peine la rapidité et le dynamisme caractérisant la voiture de sport originale.

Quant au modèle qui s'inspire du Bronco, il puise son inspiration dans le robuste SUV tout-terrain. Il est parfait pour les aventuriers modernes, parce que Ford l'a conçu pour résister aux terrains accidentés. Il dispose de pneus larges et d'une suspension améliorée, garantissant confort et stabilité même hors des sentiers battus.

Un impact considérable sur la mobilité urbaine

Au-delà de leurs racines historiques, les vélos sont tournés vers l'avenir. Ford a su allier l'esthétique vintage à la technologie moderne. Cela a permis de créer des e-bikes aussi agréables à regarder qu'à utiliser.

Les vélos électriques Mustang et Bronco de Ford intègrent plusieurs fonctionnalités high-tech. Ils s'équipent d'un système de freinage régénératif et, en même temps, disposent de connectivités Bluetooth. Ces dernières se révèlent pratiques pour relier son smartphone aux diverses informations sur l'état du vélo. L'utilisateur peut, par exemple, connaître le niveau de batterie ou le kilométrage total. Ces innovations placent Ford parmi les leaders dans le segment des e-bikes haut de gamme.

Par ailleurs, en intégrant son savoir-faire phénoménal acquis dans l'industrie automobile, Ford redéfinit notre façon de concevoir la mobilité. Les vélos électriques Mustang et Bronco sont plus qu'un simple ajout à la gamme. Ils sont une déclaration forte sur l'engagement de la marque envers un avenir plus vert et innovant.

D'autre part, l'initiative de Ford met en exergue la tendance grandissante chez les constructeurs automobiles à varier les solutions de mobilité verte. Cela ouvre la voie à une concurrence accrue, bénéfique pour l'innovation et le développement de nouvelles technologies.

Disponibilité et coût d'un vélo électrique Mustang ou Bronco de Ford

Ces nouveaux vélos seront disponibles exclusivement sur le marché américain. Ceux qui le souhaitent pourront les commander directement auprès des concessions Ford. Avec un prix de lancement entre 4000 et 4500 dollars, ils se positionnent clairement dans le segment premium des vélos électriques.

Pour l'instant, seuls les clients américains y ont accès. Toutefois, le succès attendu pourrait pousser Ford à élargir sa distribution à l'échelle mondiale. En particulier dans des marchés européens où on encourage l'utilisation du vélo en milieu urbain.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn