Révélation : Un vélo électrique ultra léger qui défie les apparences !

L'entreprise Nordic Bikes, fondée en 2022 par Lars Jensen et Pablo Rubio à Copenhague a récemment conçu une innovation. C'est un vélo ultra léger qui ressemble à une petite reine classique, mais il est pourvu de composants électriques.

Connue pour fabriquer des vélos ultra légers, Nordic Bikes innove donc dans le domaine de la mobilité en deux-roues. Voici ce qu'il en est.

Le Nordic Bikes Series 01

Parmi les vélos qu'on trouve sur le marché, le Nordic Bikes Series 01 impressionne par sa légèreté. En effet, il ne pèse que 13,5 kg. Il peut donc quasiment être porté à bout de bras. Cependant, ce qui distingue ce vélo électrique ultra léger des autres, c'est la discrète intégration de son moteur et de sa batterie dans le cadre de cet engin.

Des éléments électriques très bien camouflés dans ce vélo ultra léger

Habituellement, les composants comme la batterie ou le moteur d'un vélo électrique sont logés dans près du cadre ou près de la roue avant ou arrière. Mais, Nordic Bikes a réussi une grande prouesse en dissimulant ces éléments à la vue de tous.

Le camouflage est quasiment parfait. Le Series 01 a donc une petite batterie de 250 Wh dans le tube inférieur de son cadre. C'est justement parce que sa capacité énergétique est faible qu'il est possible de le placer à cet endroit.

Le moteur Mahle X20 ayant 55 Nm de couple a été placé au niveau du moyeu de la roue arrière. C'est l'endroit le mieux adapté pour le cacher. Il est en fait entre le disque de frein et la cassette Shimano 105 (11-34), celle-ci est associée à un dérailleur Shimano GRX à 11 vitesses.

Le seul élément qui permet de noter que ce vélo ultra léger est un véhicule électrique, c'est l'ordinateur de contrôle qui a été installé sur le tube supérieur.

Un vélo en carbone

Ensuite, ce qui accentue la légèreté du Nordic Bikes Series 01 c'est le fait qu'il est en carbone au niveau de la fourche. C'est un matériau léger mais solide, permettant aux cyclistes d'être libre de leurs mouvements. Ce qui en fait un compagnon qui ne vous fera pas défaut sur les routes de campagne comme en ville.

Un VAE qui coûte assez cher

Par contre, il va vous falloir dépenser un peu d'argent pour vous procurer le Nordic Bikes Series 01. Ce vélo électrique ultra léger coûte actuellement 4998 euros. C'est une sacrée somme, mais cela en vaut la peine.

Vous aurez une superbe petite reine électrique pourvue d'un excellent capteur de couple. Les pneus Panaracer GravelKing de 28 pouces vous permettront de rouler sur tous les terrains sans encombre.

Les poignées Brooks Cambium, la selle Brooks Cambium C17 et les freins à disque hydrauliques Formula Cura sont assez solides pour assurer une conduite sécuritaire. Et ce vélo a un feu avant Supernova Mini 2 et feu arrière Supernova E3.

