Les voilà ! Les vélos électriques Ford Mustang et Bronco vont faire tourner toutes les têtes !

De nombreuses marques produisant des voitures se lancent maintenant dans la production de véhicules électriques. C'est notamment le cas de McLaren qui a sorti une nouvelle trottinette électrique et de BMW qui a sorti une moto électrique. Et là, c'est Ford Mustang et Bronco qui ont sorti des vélos électriques.

Ce sont des chefs d'œuvre de technologie qui sont capables de tenir sur plus de 100 km dans des conditions normales. Voici ce qu'il en est.

Des vélos électriques créés à partir de deux modèles emblématiques

La production de vélos électriques est un segment qui a de l'avenir. De plus, c'est un bon moyen d'attirer les jeunes consommateurs.

Il est en effet plus facile de se déplacer sur un vélo dans divers environnements plutôt qu'à l'intérieur d'une voiture. Ce sont des moyens de transports écologiques. Et pour aller dans ce sens, le Tyler Hill, car tel est son nom, permettra « à plus de gens de découvrir l'esprit aventureux du Bronco et l'excitation de la Mustang dès la seconde où ils agripperont le guidon. » Ce sont les mots du directeur mondial des produits sous licence des marques Ford Mustang et Bronco.

Des super vélos électriques dotés d'une grande puissance

Si vous êtes un cycliste qui aiment l'aventure et qui n'a pas peur d'affronter les terrains difficiles, le Bronco eBike à double suspension est fait pour vous. Il est doté d'une selle de type motocross capable de vous procurer du confort en tout temps.

Sinon, ces vélos électriques Ford Mustang et Bronco ont des pneus Pirelli Scorpion Enduro M larges de 2,6 pouces. Ce sont des mastodontes en termes de durabilité et d'efficacité sur tous les terrains. Ensuite, poussés par un moteur-roue de 750 W fournissant 63 lb-pi de couple, c'est un petit bolide.

Si vous voulez rouler à une vitesse respectant les normes, ces vélos électriques offrent une assistance électrique jusqu'à 45 km/h. Et en termes d'autonomie, ces modèles sont endurants. Vous pouvez rouler sur près de 100 km dans des conditions normales.

Des vélos personnalisables

Ensuite, alors que les voitures Ford Mustang et Bronco sont généralement rouge et d'un Bleu Area 51, les vélos électriques sont personnalisables. C'est le cas en matière de coloris. Pour les puristes, il est possible d'acheter les versions d'usine à 4 500 $ américains soit 4119,97€ vu le cours actuel.

Mais sinon, si vous voulez que votre vélo électrique ait une couleur différente mais des options dignes de chez Ford et Bronco, il suffit de payer un supplément. Il s'avère en effet que les clients peuvent choisir la couleur de leur deux-roues parmi une palette de 10 teintes.

Vous aurez ainsi une bécane qui vous correspond qui est à la fois maniable et stylée. Et si vous ne voulez pas manquer l'opportunité d'acquérir une version unique de l'un de ces modèles, une édition limitée 60ème anniversaire sera disponible. Par contre, c'est exclusivement auprès des concessionnaires Ford qu'il est possible de les acheter.

